“Bronte (Catania) è fra i primi Comuni della Sicilia ad avere il bilancio di previsione 2022”. Lo spiega l’Amministrazione municipale con una nota, dopo l’approvazione dello strumento economico-finanziario “con largo anticipo rispetto alla consuetudine”.

“Un record – seguita il comunicato – che per il sindaco Pino Firrarello poteva anche essere migliorato”.

“È vero! Siamo fra i primi. – afferma il primo cittadino –. Ma non siamo stati così solerti come speravo. Un bilancio di previsione dovrebbe essere approvato a cavallo fra dicembre e gennaio di ogni anno. Ed il fatto che gli altri lo approvino in gran ritardo non può essere un’attenuante. Se alcuni processi forzati non ci avessero rallentato avremmo pure anticipato ulteriormente i tempi. La decisione, per esempio, di aumentare da 24 a 30 le ore di lavoro dei contrattisti ha costretto i revisori dei conti a giuste riflessioni. Intanto ci godiamo questo traguardo, per il 2023 faremo il possibile per anticipare ancora”.

Per Firrarello “questo bilancio programma l’attività del Comune non solo per il 2022, ma anche per gli anni futuri”.

“Abbiamo inserito – dice – tutta la programmazione del Pnrr, ma anche tutti gli altri finanziamenti richiesti ed ottenuti. I cittadini devono sapere che abbiamo presentato progetti per circa 60 milioni di euro. 10 milioni sono già arrivati e vi assicuro che presto altri ne arriveranno ancora”.

“Ringrazio il segretario comunale – prosegue Firrarello -, il ragioniere capo, i capi area e gli uffici. Non esagero quando sostengo che abbiamo programmato lo sviluppo della Cittadina per i prossimi 50 anni, e credetemi non è un azzardo. Solo oggi, dopo 40 anni di lotte e battaglie in tutte le sedi, si lavora per completare le Strada statale 284 e se pensate che a breve ricominceranno anche i lavori di ammodernamento dell’ospedale finanziati nel 2008, quando Giuseppe Castiglione era vice presidente della Regione, vi renderete conto quanto sia necessario avere lungimiranza e programmare interventi in tempo”.

Nella foto: il municipio di Bronte (Catania)

Redazione