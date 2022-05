Tra Covid e lavori di efficientamento energetico, dopo due anni, l’Amministrazione comunale di Belpasso (Catania) guidata dal sindaco Daniele Motta riconsegnerà alla città, sabato 14 maggio alle 19,30, il teatro “Nino Martoglio”, gioiello di fine ottocento in stile neoclassico dalla facciata in pietra bianca e pietra lavica, con la premiazione dell’imprenditore belpassese Giuseppe Condorelli, titolare dell’omonima industria dolciaria, e uno spettacolo di beneficenza per l’Ucraina. Ospite della serata, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“Rinnovato al suo interno – spiega la nota del Comune – con importanti lavori di riqualificazione di natura energetica, il teatro si appresta ad accogliere la sua ‘prima’ post covid. Un risultato raggiunto grazie all’impegno profuso da tutta l’Amministrazione, in particolare dal vicesindaco e assessore alla Manutenzione, Tony Di Mauro, e dall’assessore ai Fondi Esterni, Fiorella Vadalà”.

“Il ricavato dello spettacolo ‘Pirandello e la sua giara’ – spiega la nota – sarà interamente devoluto in beneficenza al popolo Ucraino presente a Belpasso e ai profughi ancora intrappolati fuori dalla propria patria martoriata dalla guerra”.

“Alla vigilia di questa inaugurazione – dichiara il sindaco Daniele Motta – siamo entusiasti di riconsegnare alla città, alle maestranze e a tutte le compagnie locali, il nostro amato teatro ‘Martoglio’, certi che l’oggettiva fase di difficoltà di questa meravigliosa arte, presto tornerà a rifiorire”.

“I lavori – dice il vicesindaco Tony Di Mauro – hanno riguardato soprattutto l’efficientamento energetico che permetterà di risparmiare circa il 40 per cento di energia, quindi soldi dei cittadini, migliorando nel contempo le prestazioni termiche del teatro. Tutto ciò perché l’attenzione al rispetto dell’ambiente non è più una novità per questa amministrazione che pian piano sta efficientando tutte le aree comunali possibili”.

Chiunque fosse interessato ad acquistare i biglietti per lo spettacolo è possibile rivolgersi ai Lions del Distretto Paternò – Belpasso.

Redazione