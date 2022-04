“Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci è tentato dalle dimissioni per andare ad elezioni anticipate in modo da smarcarsi dai ‘cospiratori’ della sua stessa coalizione che non vorrebbero ricandidarlo”.

È l’indiscrezione che si ricava dalla nota del segretario del Ps siciliano Anthony Barbagallo, deputato all’Ars, che si presenta con un titolo esplicito: “Dimissioni Musumeci e elezioni anticipate? Faccia pure, il PD è pronto”.

Il testo esplica meglio il concetto: “Questa legislatura – dice Barbagallo – si è contraddistinta per la gestione, da parte di Musumeci, non del bene comune ma dei suoi fini personalissimi: da Ambelia (la tenuta di cavalli di Militello in Val di Catania, città del governatore, che ha ricevuto cospicui finanziamenti negli ultimi anni, ndr.) alla minaccia di dimissioni anticipate per ricandidarsi e smarcare i cospiratori del Centrodestra che non lo vogliono più”.

“Faccia pure”, esclama ancora Barbagallo, “O prima o dopo, Il PD è pronto a raccogliere la sfida”. Poche righe per commentare le ultime indiscrezioni sull’ipotesi di dimissioni di Musumeci e la possibilità del voto anticipato.

Intanto Forza Italia ha annunciato oggi la candidatura dell’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio, e questa decisione non sembra andare nella direzione dell’unità del centrodestra anche per le elezioni regionali.

Redazione