“Palermo è integrazione, condivisione, capitale dell’accoglienza. La comunità tunisina di Palermo ha organizzato uno straordinario Iftar coinvolgendo la comunità musulmana della città, il consolato tunisino e marocchino, tutti coloro che sono palermitani e credono in un Dio a cui danno il nome di Allah”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando che ieri ha partecipato all’Iftar collettivo (interruzione del digiuno) organizzato dalla comunità tunisina, dall’associazione nazionale “Elissa.Net – Didone”, insieme alla Consulta delle Culture del Comune di Palermo e alla moschea di Piazza Gran Cancellieri.

Al termine dell’evento la comunità tunisina ha omaggiato il sindaco di una targa “alla Tessera più preziosa del Mosaico Palermo. Grazie per essere stato – recita la targa – la nostra sentinella del rispetto e della dignità umana e di aver fatto dell’attenzione per il prossimo un mantra che ci accompagnerà per il resto del nostro cammino”.

Orlando ha inoltre ricevuto dall’Imam tunisino il mantello e il cappello tunisini. “Grazie, con amore”, ha detto emozionato Orlando.

Nella foto: la comunità tunisina di Palermo mentre premia il sindaco Leoluca Orlando

Ansa