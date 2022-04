La Cgil di Catania partecipa alla celebrazione del 25 aprile organizzata dall’ANPI del capoluogo etneo. Il concentramento è stato fissato alle ore 9,30 in piazza Stesicoro con marcia sino in piazza Machiavelli dove si terrà il comizio finale.

“Quest’anno più che mai – si legge nella nota del sindacato – il 25 aprile è dedicato alla Pace. Nell’attuale contesto, nazionale e internazionale, la Festa della Liberazione assume una particolare rilevanza di giornata simbolo dei valori della Repubblica democratica, della libertà, della democrazia, dell’antifascismo, del lavoro. Valori sanciti e scolpiti nella nostra Carta Costituzionale”.

Ecco nel dettaglio i punti salienti della manifestazione:

Alle ore 9 una rappresentanza dell’ANPI si recherà presso il cosiddetto “Arvulu rossu” (l’albero grosso) situato in Via Dusmet di fronte gli Archi della Marina, per ricordare le persone LGBT che hanno partecipato alla Resistenza.

Alle ore 9.30 concentramento in piazza Stesicoro e corteo per via Etnea.

Alle 10.30 circa nel cortile del Municipio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, verrà deposta una corona d’alloro ai piedi della lapide dove sono riportati i nomi delle partigiane e dei partigiani catanesi morti durante la Lotta di Liberazione.

Alle 10.45 il corteo proseguirà fino a Piazza Machiavelli dove l’ANPI deporrà una corona d’alloro nella lapide collocata nella casa natale di Graziella Giuffrida, partigiana catanese di 22 anni morta a Genova durante la Resistenza.

A seguire interventi della presidentessa dell’ANPI e della rappresentante di comunità ucraina, letture, musiche e canti della Resistenza.

Nella foto: alcune partigiane dopo la liberazione dall’esercito nazifascista

Redazione