Il sindaco di Bronte (Catania), Pino Firrarello, sconfigge per la seconda volta il covid e torna al lavoro. “Ieri mattina il ritorno in Comune – dice la nota dell’ufficio stampa -, salutato con affetto dal personale, e subito un briefing per riprendere le fila delle tante iniziative”.

“Sembra proprio – afferma – che il covid si sia affezionato a me. Mi ha provocato enormi fastidi alla gola, ma sono riuscito a ricacciarlo via. Nulla però rispetto ai malesseri che mi ha provocato la prima volta. Adesso la saturazione è rimasta buona ed è durato pochi giorni”.

Poi Firrarello afferma: “Dobbiamo imparare a conviverci. Certo se non ci fosse sarebbe meglio, ma sarà per i vaccini, che consiglio a tutti, sarà perché è meno virulento, adesso è appena qualcosa in più di un’influenza. Poi – continua – ormai si sa come affrontarlo, quindi condivido le scelte del Governo di eliminare le limitazioni ed invito tutti a riprendere la propria vita. L’unica cosa che non dobbiamo perdere – conclude – è l’abitudine al distanziamento, all’utilizzo della mascherina ed a sanificare sempre le mani”.

Nella foto: il sindaco di Bronte (Catania) Pino Firrarello al lavoro dopo avere sconfitto il covid

