“Crolla il dato sulla raccolta differenziata a Belpasso (Catania), mentre l’isola ecologica, dopo mesi, è ancora chiusa”. E’ la denuncia del Movimento 5 Stelle che sull’argomento va giù pesante: “Il nostro paese – spiegano i pentastellati – è retrocesso dal sesto al ventiduesimo posto tra i 28 comuni dell’area metropolitana nel confronto dei dati sulla raccolta differenziata tra il primo trimestre del 2021 e i primi due mesi del 2022”.

“Il M5S di Belpasso, guidato dal consigliere Damiano Caserta – è scritto nella nota -, aveva già denunciato lo scorso 23 febbraio la mancata riapertura del centro comunale di raccolta rifiuti (Ccr), e adesso commenta i numeri della raccolta differenziata per nulla confortanti”.

“È a rischio – prosegue il comunicato – la premialità, riconosciuta ai comuni che differenziano di più e che superano il 65%. La prolungata chiusura del Ccr di Belpasso potrebbe comportare un innalzamento della tassa sui rifiuti per i cittadini belpassesi, finora scongiurata grazie al loro senso civico. Siamo passati dal 69,25% al 63,32%”.

“Dall’1 febbraio scorso”, ricorda Caserta, “grazie ad un comunicato on line della ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti sappiamo che il Ccr è chiuso, ma ancora non sono chiari i motivi di tale disservizio”.

“Avevano promesso solo qualche settimana di stop”, conclude il capogruppo pentastellato, “ma non è arrivato alcun aggiornamento dopo la comunicazione via social diramata dall’Amministrazione comunale già due mesi fa. È possibile che nella Giunta Motta non ci sia nessuno che debba trarre le dovute conclusioni rassegnando le proprie dimissioni? Che soluzioni alternative sono state trovate? Sono domande che presto porteremo in Consiglio comunale”.

Redazione