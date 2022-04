“Verso il 25 aprile. L’Italia ripudia la guerra” è il titolo dell’iniziativa che CGIL e ANPI di Catania organizzano per mercoledì 13 aprile alle ore 17 nel salone “Russo” di via Crociferi 40 in vista dell’imminente “Festa della Liberazione”.

Il titolo richiama l’articolo 11 della nostra Costituzione e in queste settimane risuona come un appello alle coscienze politiche e civili del Paese a proposito del conflitto che sta massacrando il popolo ucraino.

“La violenza delle armi purtroppo – scrivono gli organizzatori – non si ferma e anche nei territori è necessario organizzare confronti pubblici che evidenzino le radici del conflitto, le voci delle vittime, le valutazioni dei lavoratori, i valori di pace e di accoglienza della Cgil. Quest’ultimo, in particolare, è un messaggio caro al sindacato; è infatti necessario fornire un sostegno concreto agli sfollati e ai profughi, che sono soprattutto donne e bambini, per proteggere i civili, contribuire alla loro accoglienza in Italia e in Europa”.

All’ incontro pubblico interverranno il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, la presidente provinciale dell’ ANPI di Catania, Pina Palella, il docente Rosario Mangiameli, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Catania, il docente Maurizio Caserta, ordinario di Economia Politica dell’ Università di Catania, la profuga ucraina Myroslava Shapoval, la rappresentante della comunità ucraina Arkypenko, Rosaria Leonardi, segretaria confederale Cgil Catania, Luigi Nicolosi, rappresentante studenti medi.

Redazione