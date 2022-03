“Serve un’antimafia che innanzitutto sia costruita attraverso la formazione e la cultura. Un’antimafia che cresca nei quartieri, nel territorio, tra i giovani, tra le varie categorie sociali e produttive, nelle associazioni di volontariato”. Saranno questi gli argomenti trattati nell’incontro-dibattito dal titolo: “La denuncia: primo strumento per combattere la criminalità”, organizzato dall’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia (Catania), in collaborazione con l’Associazione Antimafia e Legalità.

L’iniziativa, che si svolgerà, mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 9, presso il Cinema Moderno, Via Lipani, 36/38, di Mascalucia, consentirà, agli studenti, di conoscere aspetti e testimonianze, sul complesso fenomeno mafioso, con l’Avvocato Enzo Guarnera, il Produttore Antonio Chiaramonte e il Giudice Vittorio Teresi. Per questa prima parte, l’incontro sarà moderato, da Agata Cullurà, Responsabile del Progetto AP 04 PTOLIS-Legalità nell’istituto pedemontano.

“I recenti arresti effettuati nei confronti di pericolosi esponenti, sono la conferma che la criminalità organizzata catanese, è ancora attiva ed operante sul territorio – afferma l’avvocato Guarnera – Accanto ad esponenti storici della mafia, vi sono le nuove leve pronte a rilevarne il testimone. Va ribadito che, non basta la repressione, in questi anni egregiamente condotta dalla Magistratura e dalle Forze dell’Ordine. La mafia si può definitivamente sconfiggere solo sul versante della prevenzione, attraverso il risanamento dei quartieri popolari, mediante un serio intervento formativo sulle nuove generazioni, attivando vere politiche di sviluppo economico e di piena occupazione. Poniamo con forza il tema di una presa di coscienza collettiva, per esigere un radicale cambiamento, non solo nelle scelte ma anche nelle classi dirigenti che ci governano”.

Dopo la proiezione del mediometraggio, “Io ho denunciato”, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo De Chiara, sulla storia di un imprenditore siciliano che ha trovato il coraggio di denunciare e diventare “testimone” di giustizia, prodotto da CinemaSet, vincitore del Premio “Starlight International Cinema Award“, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia, seguirà un dibattito con l’avv. Enzo Guarnera, noto penalista catanese, Presidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità” e il Produttore Cinematografico, Presidente CinemaSet, Antonio Chiaramonte.

Nella seconda parte dell’incontro-dibattito, spazio agli studenti, che potranno ascoltare e dibattere con il Giudice Vittorio Teresi, un magistrato che ha collaborato con rappresentanti dello Stato, come Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Moderatore sarà Enrico Savuto, Responsabile per l’Educazione civica del “C. Marchesi”. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione della componente Consiglio Istituto e Vicepresidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità”, Laura Basile.

