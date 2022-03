Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, accompagnato dal presidente del Parco dell’Etna Carlo Caputo, ha ricevuto al PalaRegione di Catania il direttore dell’ente, Giuseppe Di Paola, che è appena andato in pensione. Lo rende noto la stessa Regione con una nota.



«Ho voluto personalmente salutare e ringraziare l’ingegnere Di Paola, che ha accompagnato il processo di nascita dell’area protetta ed è stato un dirigente pubblico integerrimo nello svolgimento del proprio ruolo nel territorio etneo. Fa parte di quei dirigenti della prima “generazione” che hanno seguito e costruito le prescrizioni proprie del Parco dell’Etna, realtà che oggi deve guardare avanti facendosi promotore di sviluppo sostenibile», ha sottolineato Musumeci.



«Nella duplice funzione di dirigente dell’area tecnica e di direttore del Parco – ha aggiunto Caputo – Di Paola ha saputo mantenere saldi quei principi elaborati dal comitato tecnico scientifico: la sfida, adesso, sarà sintetizzare regole e concetti per fare in modo che il Parco sia sempre più volano di crescita economica nell’assoluto rispetto della natura».

Nella foto: da sinistra, Carlo Caputo, presidente del Parco dell’Etna; Giuseppe Di Paola, direttore del Parco dell’Etna; Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia

Redazione