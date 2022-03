La nota della Regione è di poche righe, ma noi riteniamo che si tratti di un evento importante, specie se si tratta di un paesino dell’entroterra siciliano, Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, ad alto tasso di mafiosità (ha dato i natali al boss Genco Russo, primo sindaco della Sicilia nominato dagli americani appena sbarcati nell’Isola per liberare l’Europa dall’esercito nazi-fascista),ma oggi con una bella notizia da dare. Questa.

“Si sono conclusi i lavori edili di adeguamento del cinema Manfredi che hanno permesso di trasformare la struttura in un cineteatro. Gli interventi hanno permesso di insonorizzare la sala, di allestire il palcoscenico teatrale e realizzare i camerini per gli artisti e le quinte. Il progetto è stato finanziato dall’assessorato regionale ai Beni culturali con la somma di 230 mila euro e predisposto dall’amministrazione comunale. La struttura, adesso, oltre a proiezioni cinematografiche, potrà ospitare anche spettacoli teatrali”. Questa la nota della Regione Siciliana che – a nostro avviso – avrebbe meritato diverse righe in più.

Nella foto: la Sala Manfredi di Mussomeli (Caltanissetta) trasformata in Cinema-Teatro

Redazione