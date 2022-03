La Pro Loco di Milo (Catania) lancia una campagna di crowdfunding (raccolta di fondi) per la statua in omaggio a Franco Battiato e a Lucio Dalla. Domani, mercoledì 23 marzo, giorno della nascita di Battiato, alle 10, presso il Centro Servizi del comune etneo, alla presenza dei partner dell’iniziativa, verrà presentata la campagna di raccolta fondi, promossa dalla stessa Pro Loco, per sostenere il progetto ‘Milo Battiato Dalla’, che prevede la realizzazione della statua di bronzo a grandezza naturale dedicata ai due grandi artisti.

Interverranno Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco; Alfio Cosentino, sindaco di Milo; Antonino La Spina, presidente nazionale Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia); Alberto Cardillo, segretario particolare dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina; Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla; Carlo Caputo, presidente del Parco dell’Etna; Giuseppe Spadafora,​vicepresidente Unimpresa; e Placido Calì, artista e realizzatore dell’opera.

Redazione