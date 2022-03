L’Ufficio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania di via Battello 20 B è inaccessibile ai soggetti diversamente abili. Questa la denuncia della Cgil del capoluogo etneo, secondo cui si tratta di “un fatto paradossale e doppiamente grave”. Perché? “L’Ispettorato – sottolinea il segretario generale della Funzione pubblica, Gaetano Del Popolo- è l’ organo deputato a effettuare anche i controlli sul rispetto della normativa di riferimento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Nella piccola strada di accesso ai locali dell’ufficio – spiega il sindacalista – è stata installata una sbarra di accesso azionabile con telecomando, mentre nelle adiacenze sono stati realizzati due stalli riservati alle auto dei soggetti diversamente abili, proprio in prossimità dell’apposito ingresso creato nel rispetto della normativa vigente”.

“La sbarra – si legge nella nota della Cgil – impedisce di fatto l’accesso ai portatori di handicap, in quanto sprovvista di citofoni a colonnina di chiamata posti ad altezza di automobile, in ingresso ed in uscita, come previsto per legge”.

“Questa anomalia – denuncia Del Popolo – è ancor più grave se si pensa che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro è organo deputato alla vigilanza in materia di protezione, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed effettua specifiche verifiche in materia di fruizione, da parte dei diversamente abili, dei locali in cui si svolgono i corsi di formazione libera (autorizzata) e finanziati e/o cofinanziati da fondi regionali, nazionali ed europei”.

“I locali – seguita il sindacalista – , se non a norma, non possono ricevere la necessaria idoneità per lo svolgimento dei corsi di formazione. Sono gli stessi Ispettori, in questo caso, che prescrivono le eventuali modifiche da apportare per adeguare la struttura alla normativa vigente”.

La Fp Cgil di Catania ha segnalato il caso al Dirigente Generale dell’Assessorato del Lavoro Dipartimento del Lavoro dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, ma non è ancora arrivata alcuna risposta.

Nella foto: la sbarra di ingresso dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Catania (immagine Cgil)

Redazione