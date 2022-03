Una raccolta di fondi per salvare e valorizzare “i misteriosi affreschi settecenteschi” della Chiesa Santissimo Salvatore di Acireale (Catania). E’ quanto si propone l’associazione Stoà Sicula attraverso una visita guidata che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 marzo in Corso Savoia.

“L’organizzazione – dicono i soci – si occuperà di guidare i visitatori, nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore, alla scoperta della storia, ancora in parte sconosciuta, della chiesa e dei suoi misteriosi affreschi. L’apertura è prevista per sabato pomeriggio e domenica per l’intera giornata, ad eccezione degli orari predisposti alle funzioni religiose”.

“In pochi anni di attività – proseguono gli organizzatori – l’Associazione ha già contribuito ad aprire al pubblico e valorizzare i luoghi storico-culturali della città di Acireale. Con questa raccolta fondi si vuole compiere un passo in avanti destinando il ricavato agli interventi di cui ancora necessitano i suddetti affreschi, riportati alla luce da pochi anni, e la navata principale, purtroppo, duramente danneggiati dall’umidità causata dalle forti piogge dei mesi precedenti. Al contempo l’obiettivo è anche quello di sensibilizzare i cittadini affinché comprendano l’importanza di preservare i luoghi del passato insieme all’arte e alla storia”.

“Noi soci lavoriamo costantemente per raccontare la storia e le bellezze della nostra città e restituire a tutti i visitatori la possibilità di conoscerli e apprezzarne il valore. È per noi davvero importante che si comprenda quanto culturalmente ha ancora da offrire Acireale se riusciamo a prendercene cura e a presentarla nel modo adeguato a chi vi abita e a chi viene a visitarla per la prima volta. La crescita turistica di una città può e deve partire dalla consapevolezza e dall’amore dei suoi cittadini nei suoi confronti”, dichiara Roberta Leonardi Presidente dell’Associazione Stoà Sicula.

Per sostenere l’impegno di Stoà Sicula nei giorni 26 e 27 sarà dunque possibile visitare la chiesa e lasciare un libero contributo. L’evento è patrocinato dal Comune di Acireale.

