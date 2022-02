Tanta solidarietà. Espressa tramite i Social, il telefono o un semplice sorriso per strada. Dopo l’attacco hacker dello scorso 17 febbraio, che per diversi giorni ha interrotto la nostra attività giornalistica, la redazione de L’Informazione è stata sommersa dai messaggi di solidarietà. Ai lettori proponiamo quelli apparsi su Facebook, ringraziando sia gli autori, sia le persone che hanno lasciato una semplice espressione simbolica dopo la nostra denuncia.

Santina Sconza: Coraggio Luciano.

Mario Strano: Tristezza….E vergogna…

Rosa Maiorana: Avete tutta la mia solidarietà.

Marina Mongiovì: Mi dispiace moltissimo. Forza Luciano!

Giandomenico Morabito: Mi dispiace. Ciao.

Teresa Di Fresco: Solidarietà

Antonio Alizzi: Solidarietà

Salvo Vizzini: Mi dispiace Luciano, forza.

Vittorio Fiorenza: Forza Luciano

Alfio Lanaia: Speriamo bene!

Ida Bonfiglio: Forza Luciano, spero si risolva tutto al più presto.

Valerio Buemi: Massima solidarietà Luciano Mirone

Melina Laudani: Mi dispiace immensamente. Tutta la mia solidarietà.

Maria Luisa Barrera: Mi dispiace Luciano

Daniela Costanzo: Terribile! Mi dispiace tantissimo!

Graziella Valenti: (emoticon di stupore).

Filippo Sambataro: È un atto vergognoso che mina la libertà dell’informazione. Massima solidarietà

Giancarlo Ciatto: Solidarietà.

Daniele Lo Porto: Ti sono vicino, Luciano. Spero che si possa recuperare il materiale e scoprire il colpevole.

Vinicio Leonetti: Adelante siempre!

Santo Laganà: Piena solidarietà mia e dell’associazione culturale “Città Invisibili”.

Francesca Scardino: Solidarietà!

Antonio Ortoleva: Ma chi sono sti pirati.

Daniele Motta: Luciano hai tutta la mia solidarietà, come sindaco e come Daniele. Sono cose che non dovrebbero accadere. Ti auguro che riuscirai a limitare il danno e a tornare al tuo consueto lavoro d’informazione.

Giuseppe Pappalardo: Mi spiace tanto, Luciano. Spero che tutto si sistemi presto. È stato un atto davvero vergognoso!

Chiara Lucia Germenà: Vergogna. Ti sono vicina

Renato Camarda: Grazie Luciano per la vostra forza e la vostra determinazione in un momento così difficile. Un abbraccio.

Armando Amico: Luciano esprimo solidarietà per questo vile attacco ad un libero giornale

Cinzia Caminiti Nicotra: Forza Luciano. Ce la farai.

Agata Longo: Spero si risolva, tutto ,presto

Pasquale Campisi: Mi dispiace tanto Luciano spero che tu possa sistemare quanto prima questa situazione! Buona serata!

Alexander Brown: Solidarietà piena.

Vito Sapienza: Gesto subdolo, premeditato e raffinato. Un sabotaggio in piena regola. Solidarietà, con l’augurio che venga recuperato quanto più materiale possibile e che il misterioso hacker possa avere un nome e cognome.

Alessandra Barbato: Mi dispiace tantissimo Luciano, so che vuol dire veder sfumato tanto lavoro e sacrifici. Ti auguro di riuscire a risolvere quanto prima.

Giovanna Spataro: Ci sarà una rinascita. Più forti di prima.

Domenika Signorello: Assurdo.

Luciano Grande: La mia più sincera Solidarietà Luciano Mirone spero di ristabilire tutto presto e al migliore modo possibile

Salvatore Messineo: Solidarietà incondizionata al quotidiano ed ai suoi giornalisti. Luciano tutto questo ha un motivo. Siete sulla giusta via. Mai demordere. Questi vili non fanno paura a nessuno.

Armando Carta: Tutta la mia vicinanza e solidarietà caro Luciano

Anna Maria Paternò: Solidarietà.

Serena Iuppa: Mi dispiace moltissimo! Solidarietà a tutti voi

Maria Sambataro: Mi dispiace tanto, Luciano. Ti faccio tanti auguri di risolvere il problema quanto prima.

Mariella Santoro: Mi dispiace

Antonio Mazzeo: ti abbraccio con affetto

Mario Cavallaro: Spero che la Polizia postale individui i responsabili.

Nunzia Ciancio: Mi dispiace

Giuseppe Castronovo: Solidarietà al vostro lavoro!

Alfio Campisi: Mi dispiace tanto, tutta la mia solidarietà.

Alessandra Nocilla: Mi dispiace

Sara Adorno: Non ci sono parole! Ti siamo vicini, collega!

Goffredo D’antona: Un abbraccio

Orazio Pulvirenti: Spero che tu possa risolvere tale inghippo alquanto serio e che si possa far luce sui responsabili!

Giusi Viglianisi: Spero che risolviate presto il problema. Non mollare, Luciano. Un abbraccio.

Salvatore Maurici: Piena solidarieta’ ad un caro amico che con professionalita’ e passione svolge un compito essenziale per la qualita’ della nostra democrazia. Ti sono vicino

Salvatore Pelligra: Sono addolorato. Conosco perfettamente cosa significa per te realizzare una corretta informazione. Mi auguro che gli inconvenienti causati si possano ripristinare e se vi dovesse essere anche un problema economico non sarai lasciato solo, avvieremo una raccolta di fondi. Un caro fortissimo abbraccio

Gaetano Sciacca: Mi dispiace tanto Luciano. La mia totale solidarietà. Forza, non mollare. Mi auguro che tutto si risolverà al più presto. Un abbraccio.

Bonanno Giuseppe Francesco: Un vile non può che essere un vile

Carmelo Motta: Mi unisco , ai molteplici post di condanna , al vile attacco alla sana e corretta informazione che svolgi con passione e professionalità . Un forte abbraccio.

Maria Teresa Collica: Ti abbraccio forte Luciano

Carmelo Santagati: Mi dispiace, credo che un simile gesto offende tutti . Mi auguro che si riesca a limitare i danni e a poter riprendere presto ad essere informati. Ti abbraccio

Giusi Conti: Piena solidarietà a Luciano Mirone e alla sua redazione

PD Circolo Paternò: ASSOLUTA solidarietà Luciano

Pietro Scaglione: Solidarietà

Nikol Genova: Assurdo. Spero paghi chi ha compiuto e distrutto tutto il vostro onorevole lavoro. Proprio oggi ho onorato il tuo lavoro! Che paghi il responsabile.

Nino Campisi: Totale solidarietà, si possono avere punti di vista diversi, ma il rispetto per il lavoro altrui non può venir meno…..mai.

Giusi Nicolosi: Spiacente .

Rosa Santagati: Mi dispiace tantissimo Dott. Mirone Auguri per un pronto ripristino del vostro onorevole lavoro.

Fabio Cannizzaro: Solidarietà

Salvatore E Lella Pappalardo: Mi dispiace

Eliana Rasera: Mi dispiace molto Luciano. Ti sono vicina.

Salvo Vitale: Resistere

Franco Nicastro: Mi dispiace. Un grande abbraccio

Giacomo Pilati: Miserabiliiii

Chiara Longo: La mia solidarietà, Luciano. Con affetto

Mario Giovanni Prastani: Speriamo si risolva tutto velocemente, siamo con te

Ilaria Cammaroto: Mi dispiace tantissimo Luciano. Un abbraccio

Serafina Strano: Solidarietà…purtroppo oggi le guerre sono spesso informatiche!

Simonetta Genova: Forza Luciano Mirone, non potranno zittirti.

Sara Favarò: Vergognoso e assurdo. Esprimo tutta la mia solidarietà.

Antonio Scaravilli: Condanna ferma dei responsabili e massima solidarietà al giornalista.

Laura Mancuso: Le armi vigliacche di chi non ha argomenti. Un abbraccio Luciano

Nino Signorello: Mi dispiace tanto, carissimo Luciano. Hai tutta la mia solidarietà

Rosanna Failla: Senza vergogna!!!

Damiano Caserta: Non lasciarti abbattere Luciano, continua a credere in quello che fai con passione e dedizione che tutto si risolverà per il meglio. Ti sono vicino.

Mimma Sturiale: Luciano, mi dispiace

Maria Pulvirenti: Mi dispiace tanto, forza !

Carmine Mancuso: non passaran………lotta siamo con te

Serena Schilirò Rubino: Coraggio Luciano, un abbraccio

Carlo Majorana Gravina: Ti auguro di rimediare e superare le difficoltà che ti hanno creato

Antonella Laudani: Mi spiace Luciano. Solidarietà incondizionata a te e al tuo giornale

Lorena Spampinato: Che dispiacere. Noi continuiamo a seguirti. Forza!

Fabrizio Lentini: Resistere, resistere, resistere.

Anna Maria Spataro: Mi spiace. Spero si risolva presto

Sebastiano Mazzaglia: Ciao Luciano, mi dispiace tanto e spero che il problema venga risolto quanto prima

Lorenzo Laudani: Luciano hai la mia solidarietà

Luciano Vitaliti: Luciano piena e sincera solidarietà a te e alla tua redazione. Spero torniate presto alla Vostra attività. Ti abbraccio

Maria Rita Sambataro: Esprimo la mia solidarietà per l’ignobile gesto. Ti auguro che tu possa presto ripartire con L”Informazione “.

Massimo Condorelli: La mia più totale solidarietà per quanto accaduto. Vedrai che presto tutto sarà solo un (brutto) ricordo. Ti abbraccio

Pina Giuffrida: Questo è la forza che ti farà superare le difficoltà. .Ti auguro di risolvere al più presto. Tutta la nostra solidarietà

Alfio Foti: Abbraccio caro Luciano

Alessandro Gonciaruk: Si vede che lavorate bene, onestamente, e in modo libero e indipendente, e questo da fastidio a diversi… Piena solidarietà!

Gaia Mairo: Mi dispiace tanto!

Sofia Capizzi: Luciano , solidarietà!!!!!

Fabio Tirenna: Tutto si risolverà per il meglio, ciao

Stella Bellia: Mi dispiace Luciano, speriamo che tu possa risolvere il problema, purtroppo il mondo la società è piena di persone disoneste e cattive

Angela Bellia: Coraggio Luciano!!siamo tutti con te!! Buon lavoro

Nino Pracanica: Un grande abbraccio pieno di stima !

Carmelo Miano: Non è che devi cercare lontano.. Sicuramente sarà stato qualcosa a cui hai pestato i piedi… Hai tutta lamia solidarietà….purtroppo oggi tra cannibali.. Magistratura ad personam… Politicanti in aria di santità..HAI SOLO da scegliere….. .

Mimmo Cosentino: Solidarietà

Mariarosa Marcantonio: Mi dispiace tanto, Luciano…!

Angioletta Trovato: Luciano caro spero tu possa ripristinare tutti gli articoli che fanno parte del tuo prezioso giornale. Un forte abbraccio.