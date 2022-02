“È inammissibile che venga sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta rifiuti (ccr) di Belpasso (Catania) senza che l’amministrazione comunale abbia sentito la necessità di comunicarlo a tutti i cittadini con i tempi e le modalità necessarie”. A denunciare il fatto è il Movimento 5 Stelle del comune etneo, che va giù duro nelle righe successive nei confronti dei componenti della Giunta presieduta dal sindaco Daniele Motta.

“È a dir poco avvilente – si legge nella nota – che ci siano amministratori comunali, notoriamente adusi all’uso compulsivo dei selfie anche quando, bontà loro, adornano con un vasetto floreale un sito comunale o dipingono uno stop su un incrocio, mentre se viene chiuso il ccr”, spiegano i 5S, la cittadinanza non viene informata, “se non un foglietto approssimativo, senza alcuna certezza che non l’ abbia pubblicato il primo che passa dalla strada”.

E infine: “Se esiste un provvedimento che ha disposto la chiusura del ccr, deve essere pubblicato sia sul sito del comune (innanzitutto), sia presso i locali del centro raccolta rifiuti. Almeno in Europa si fa così”.

Nella foto: la pubblicità della raccolta differenziata promossa dal Comune di Belpasso (Catania)

Redazione