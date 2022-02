Promosso, voluto, atteso, fortemente utile. È il servizio Taxi Sociale, che sarà ufficialmente inaugurato sabato 26 febbraio, alle 10.30 in piazza Municipio, a Belpasso (Catania). Di cosa si tratta?

“E’ un sevizio finalizzato a chi è impossibilitato a potersi recare dal medico per una visita o per una terapia – si legge nel comunicato dell’Amministrazione comunale – , o presso uffici o enti per effettuare commissioni. Per chi è solo e senza mezzi; per gli anziani, per i disabili. Il Taxi Sociale sopperirà, è l’auspicio, a casi di alienazione donando semplicemente un passaggio gratuito, un collegamento con il mondo esterno, un sorriso e un appoggio morale e concreto”.

Per l’amministrazione belpassese si tratta in realtà di un ‘rinnovo’ del servizio che, dopo aver messo a frutto la prima esperienza, questa volta sarà potenziato sia a livello di comunicazione che in termini di presenza sul territorio.

“Cambiano però i mezzi – scrive l’Amministrazione – : una Fiat Doblò XL e una Toyota Yaris. Si rinnovano gli sponsor locali che con grande generosità sosterranno per 4 anni il progetto. Non cambia invece il sodalizio tra i Comuni di Ragalna e Belpasso per la condivisione del servizio. Immutata l’azienda che sta dietro un progetto così speciale: la P.M.G. ITALIA S.p.A. Benefit”.

“L’operazione ‘mobilità garantita’ – spiega il comunicato – è stata resa possibile innanzitutto dalla disponibilità dei due sindaci di Belpasso e Ragalna, rispettivamente Daniele Motta e Salvo Chisari, dai loro rispettivi uffici e referenti dei Servizi Sociali. Mentre per Ragalna il referente è stato l’assessore Nino Caruso, per Belpasso in particolare si è speso il presidente del Consiglio Comunale, ex delegata alla Solidarietà Sociale, Patrizia Vinci. Ma come lei – prosegue la nota -, altri membri dell’Amministrazione, come l’assessore Moreno Pecorino, hanno voluto contribuire dando il proprio personale supporto”.

Ultimata la cerimonia inaugurale di sabato, il servizio a Belpasso partirà ufficialmente da lunedì 28 febbraio, con l’attivazione del numero 095/7951311 al quale il cittadino potrà telefonare per tempo per prenotare il veicolo. Il mezzo verrà utilizzato principalmente nelle ore d’ufficio con personale dipendente del Comune di Belpasso, nel rispetto dei servizi istituzionali dell’autoparco dell’ente.

Nella foto: la locandina che pubblicizza il Taxi sociale dei Comuni di Belpasso e Ragalna (Catania)

