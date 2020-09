“Purtroppo ci corre l’obbligo di informare tutta la comunità scolastica del fatto che un alunno della scuola secondaria di primo grado è risultato positivo al covid19. Lo stesso alunno nel periodo di chiusura della scuola ha accusato tre giorni di febbre e il medico, per certificare che poteva riprendere le attività didattiche, ha prescritto il tampone che è risultato positivo”.

Comincia così la lettera che il dirigente scolastico Elga Maria Grazia Schembri dell’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” (scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I grado) della frazione di Piano Tavola del Comune di Belpasso (Catania), ha inviato questo pomeriggio ai genitori, agli alunni e al personale.

“A quanto ci è dato sapere – scrive la dirigente – , il ragazzino sta bene e la sua famiglia non presenta sintomi. Inoltre gli alunni della classe di appartenenza, non sono rientrati a scuola dopo l’interruzione delle attività didattiche dovuta alle elezioni”.

“Venuta a conoscenza della notizia – conclude la professoressa Schembri – , questa dirigenza si è immediatamente attivata ed ha intrapreso i contatti con l’ASP per le opportune verifiche e i conseguenti provvedimenti”.

Per la cronaca, si tratta della stessa scuola nella quale nei giorni scorsi si è registrato il contagio di una insegnante. Abbiamo cercato di saperne di più consultando la pagina fb del sindaco di Belpasso Daniele Motta, ma fino al momento in cui scriviamo non è stato pubblicato nulla.

Al che, sempre attraverso la stessa pagina, abbiamo cercato di fare una ricostruzione mediante i post del primo cittadino e dell’assessore all’Ecologia Andrea Magrì. Questo il resoconto.

Oggi l’assessore Magrì scrive: “D’accordo con il Sindaco Daniele Motta pubblico il certificato di avvenuta sanificazione dei locali dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo 2º di Piano Tavola” (vedi documento che pubblichiamo: alcune parti sono state cancellate dagli scriventi).

Tre giorni fa lo stesso assessore Magrì aveva scritto: “Domani riapre la scuola di Piano Tavola ! Come già annunciato dal Sindaco Daniele Motta, si è deciso di ricominciare domani con le lezioni, solo dopo una mattinata intera di incontri tra l’amministrazione, la dirigenza scolastica e l’ASP, la quale ha dichiarato che NON SUSSISTONO PERICOLI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA. Vi allego le foto della sanificazione effettuata oggi che ho seguito personalmente, passo dopo passo, in tutti gli angoli del nostro istituto!!!”

Gli fa eco nelle stesse ore il sindaco: “La ‘Giovanni Paolo II’ di Piano Tavola domani sarà aperta. La decisione è maturata in seguito alle rassicurazioni dei vertici Asp che, come da comunicazione ufficiale che alleghiamo affinché tutti possano leggere, hanno svolto tutte le indagini di rito per ricostruire la mappatura dei contagi legati al caso Covid della prof.ssa. In seguito a tale caso NON SUSSISTONO PERICOLI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA. Insieme all’assessore Andrea Magrì e all’assessore alla Protezione Civile, Davide Guglielmino abbiamo attentamente vigilato sulle operazioni di sanificazione della scuola e anche insieme al direttore amministrativo Franco Reina abbiamo incontrato la dirigenza scolastica con cui abbiamo telefonato all’Asp che ha poi prodotto questo documento ufficiale. Da qui la decisione di aprire regolarmente la scuola. Domani, i docenti sono pronti ad accogliere gli studenti nel totale rispetto di tutte le norme anti-covid”.

Nella foto: uno scorcio della frazione di Piano Tavola nel Comune di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone