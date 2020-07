La Sicilia registra 19 nuovi casi di Covid, ma il sito del governo regionale – che nel periodo del lockdown aggiornava quotidianamente i dati – ignora i dati e passa ad altro. L’attenzione della sala stampa di Palazzo d’Orleans è concentrata contro il governo nazionale per una polemica relativa al viadotto Himera situato sull’autostrada Palermo-Catania e sul numero dei soldati che il governatore Musumeci vuol fare intervenire nell’isola per fronteggiare l’arrivo dei migranti. Sugli 8 casi di positività dei migranti di Pozzallo, sul fatto che il focolaio in provincia di Catania “sembra che si sia allargato” (secondo la notizia riportata dal sito del quotidiano La Sicilia), su un nuovo contagio a Zafferana Etnea, su nuovi tre casi scoperti a Messina, silenzio assoluto.

Basti pensare che addirittura una agenzia collaudata e consolidata come l’Ansa, alle 19,41 di oggi ha battuto la seguente notizia: “Risalgono i contagi da coronavirus in Italia. Sono 212 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia e non 181 come comunicato in un primo momento dal ministero della Salute. Nel calcolo non era stato inserito l’incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d’Aosta e di 2 positivi nella Provincia autonoma di Bolzano. Le vittime sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5”.

“I tamponi effettuati – seguita l’Ansa – sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9). Insomma il virus circola ancora”. Ma il governo siciliano non se ne accorge.

Luciano Mirone