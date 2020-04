Ancora un caso di positività al coronavirus a Santa Venerina, 8mila 500 abitanti in provincia di Catania, dove il numero totale sale così ad undici. Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Greco con un post su facebook. “Con questo aggiornamento – scrive il primo cittadino – devo purtroppo riferirvi di un nuovo caso di positività al COVID-19. Ancorché si tratti di una persona non residente, è un nostro concittadino domiciliato a Linera” (frazione di Santa Venerina, ndr.).

Il contagiato sta bene e non presenta alcun sintomo. Ha scoperto di essere positivo all’esito di un tampone. Una condizione che da un lato non preoccupa dal punto di vista di chi ne è affetto, dall’altro crea non pochi motivi di apprensione ai fini del contenimento della diffusione del virus. “Alcuni dati su questo undicesimo caso di contagio – prosegue il sindaco – mi sembrano significativi e, pregando tutti di rinunciare a inutili esercizi di curiosità, li riporto quale tema di riflessione. Il paziente è asintomatico ed è stato sottoposto al tampone nell’ambito del suo contesto lavorativo di tipo sanitario”.

Ma nonostante l’aumento di un caso, il primo cittadino esprime un cauto ottimismo: “Questo ci suggerisce due cose – scrive il sindaco Greco – : da una parte il dato rassicurante che il contagio non proviene dall’interno della nostra comunità; dall’altra parte la pericolosità dei casi asintomatici che, senza volere e senza sapere, possono facilmente essere veicolo di contagio. Per questo dal primo giorno dell’emergenza ripeto che dobbiamo comportarci tutti come se fossimo positivi: è l’unico modo per uscirne al più presto”.

Il sindaco chiude con una raccomandazione: “Questo ulteriore caso ci ricordi che il virus è ancora tra noi, molto più di quanto non sembri, e non possiamo permetterci di abbassare la guardia e indulgere a comportamenti diversi da quelli di sicurezza che ci sono stato ordinati. Gli altri malati proseguono tutti verso la completa guarigione”.

Nella foto: la piazza principale di Santa Venerina (Catania)

Rosalba Mazza