“Poco fa mi è arrivata una bellissima notizia, una paziente che fino a ieri era ricoverata in ospedale, OGGI E’ TORNATA A CASA, certo dovrà affrontare un ulteriore periodo di quarantena ma possiamo dire che il peggio è passato. Queste notizie ci riempiono di speranza e ci danno forza per continuare a lottare, sono sicuro che ce la faremo!”.

Con questo messaggio di ottimismo il sindaco di Belpasso (Catania) Daniele Motta fa il bollettino della giornata in merito alla pandemia causata dal Coronavirus. Un bollettino stabile rispetto a ieri: 10 le positività, compreso un decesso registrato l’altro giorno, ma con la bella notizia arrivata oggi della donna trasferita dall’ospedale a casa, evidentemente in condizioni migliori rispetto a quando è stata ricoverata.

Le buone notizie non si fermano qui: “Nel pomeriggio – scrive Motta – mi è stata trasmessa la delibera del Governo Regionale che assegna al nostro comune la somma di 561mila 660 Euro. Una cifra importante – dice il sindaco – che darà ampio respiro ai nostri cittadini. Aspettiamo nei prossimi giorni le linee attuative. Si tratta di aiuti per beni di prima necessità e farmaci”.

Il primo cittadino si sofferma anche su questa giornata “di lavoro intensissimo”, nel corso della quale “abbiamo deliberato in giunta con la presenza del Presidente del Consiglio la variazione di bilancio che ci consentirà di attivare subito le procedure di utilizzo della somma di 273mila 613 Euro, assegnata al comune di Belpasso dal Governo per rendere efficaci le misure urgenti a sostegno della solidarietà alimentare”.

“Domani – aggiunge Motta – dopo una riunione con capigruppo consiliari per stabilire i criteri, delibereremo le modalità d’attuazione e subito pubblicheremo il bando con la domanda da presentare. E’ importante – sottolinea il primo cittadino – che tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione siano coinvolte nella scelta. Stiamo cercando di non perdere un solo minuto per far si che alle famiglie non manchi il necessario”.

“A mezzogiorno – prosegue il sindaco – insieme al Presidente del Consiglio e alla Giunta Comunale abbiamo osservato un minuto di silenzio davanti la nostra bandiera per ricordare le vittime dell’epidemia, per onorare gli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza”.

E in ultimo: “Ringrazio tutto il mondo del volontariato che si sta muovendo, associazioni, cittadini, sarte, mamme che si improvvisano sarte. BELPASSO HA UN GRANDE CUORE”.

Nella foto. il Sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta, e il presidente del Consiglio comunale Gaetano Campisi mentre osservano un minuto di raccoglimento nell’Aula consiliare del municipio per ricordare le vittime del Coronavirus e per onorare gli operatori sanitari

Luciano Mirone