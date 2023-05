A seguito del nuovo bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale che segnala un allerta meteo arancione, l’Amministrazione Comunale di Catania raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua.

Sopra: foto d’archivio

Redazione