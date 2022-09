Fare un giornale indipendente non è facile, farlo in Sicilia è difficile, farlo quando ti creano problemi tecnici è quasi impossibile. Ricordate gli hacker di alcuni mesi fa, che hanno bloccato l’uscita de L’Informazione per diversi giorni? Risolte queste difficoltà, da circa un mese se n’è aggiunta un’altra: il server ha creato problemi per la pubblicazione degli articoli e in certi casi ha consentito ai lettori di connettersi con la testata solo ad intermittenza.

Che si tratti di un inadempimento del pagamento annuale? Macché? Abbiamo controllato: tutto a posto. E poi, di fronte ad un problema di carattere economico, saremmo stati avvisati e alla fine – se non avessimo provveduto – sarebbe stato oscurato il sito.

E allora? Allora è stata una vera e propria disfunzione non dipesa dalla nostra volontà. Adesso dovrebbe essere tutto a posto. Dovrebbe… ma non si sa mai. I nostri lettori quindi ci perdonino. Siamo al lavoro come e più di prima per assicurare un’informazione libera a tutti.

Luciano Mirone