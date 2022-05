Il Movimento 5 Stelle perde pezzi importanti e all’interno scoppia la bagarre e volano gli stracci. Il parlamentare europeo Dino Giarrusso si dimette dal partito di Conte e il capogruppo all’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, dichiara: “Giarrusso se ne va? Ha vinto la sua smisurata smania di protagonismo”.

“Ora però – aggiunge Di Paola – ci aspettiamo che si dimetta da europarlamentare, un posto che si è conquistato grazie ai voti del Movimento 5 Stelle”.

“Del resto – spiega il capogruppo – lui è sempre stato severissimo nei confronti di coloro che hanno lasciato il Movimento, definendoli ‘traditori che provano a raccontare al mondo di essere stati traditi’: quello che praticamente sta facendo ora Giarrusso”.

“Giarrusso – continua Di Paola – dovrebbe pensare più a riflettere che ai riflettori. Se gli è rimasto un briciolo di coerenza dovrebbe lasciare il seggio in Europa in un nano-secondo. Lasci poltrona e benefit da europarlamentare e si ricordi della regola del Movimento che lui ha sempre sbattuto in faccia a quelli che sono andati via, e cioè che chi si dimette deve lasciare la poltrona e non cambiare casacca”.

“Sia chiaro – conclude Di Paola – non ci stracciamo certamente le vesti per questo abbandono. Non si può cercare di costruire con chi lavora costantemente per dividere”.

Nella foto: il parlamentare europeo Dino Giarrusso, ex M5S

Redazione