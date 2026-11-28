I dipendenti dell’Oasi Maria Santissima di Troina (Enna) da mesi non percepiscono lo stipendio. Per questo il segretario provinciale della Funzione Pubblica della Cgil di Enna, Alfredo Schilirò, chiede la “convocazione urgente” di un tavolo prefettizio “per affrontare la difficile situazione venutasi a creare”.

Al tavolo viene chiesta la presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni interessate, nonché dei deputati regionali e nazionali della provincia di Enna.

“Un vero paradosso – dice Schilirò – quello che vive questa struttura sanitaria, una vera eccellenza nel campo della cura, ricerca e studio delle malattie neurovegetative, con oltre 800 dipendenti e circa 30 mila famiglie seguite, che a fronte di un credito di oltre 28 milioni dalla Regione vive un momento di grave crisi di liquidità e quindi un conseguente pesante stato di disagio e precarietà per i dipendenti e le loro famiglie”.

Secondo Schilirò “il protrarsi della crisi finanziaria dell’Ente, rischia di compromettere la continuità e la qualità dei servizi resi a persone particolarmente fragili da questo importante presidio sanitario, scientifico e occupazionale del territorio ennese”.

“L’Oasi di Troina – chiude il rappresentante della Cgil di Enna – rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario siciliano e con una rilevanza anche internazionale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto un ruolo fondamentale a questo istituto, soprattutto nella ricerca scientifica, sul ritardo mentale e sull’involuzione mentale senile e anche su altro”.

Nella foto: L’Oasi Maria Santissima di Troina (Enna), eccellenza nel campo della cura, ricerca e studio delle malattie neurovegetative

Redazione