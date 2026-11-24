Meno asfalto e cemento dove non servono, più alberi e più verde. È la proposta della mozione “Depaving”, depositata oggi all’Assemblea regionale siciliana dal gruppo regionale del M5S , a prima firma della deputata trapanese Cristina Ciminnisi. Non è un’iniziativa isolata: fa parte di “Alberi per il futuro”, la campagna nazionale con cui dal 2015 il M5S celebra la Giornata degli Alberi e che quest’anno, con lo slogan “Radici forti contro il cambiamento climatico”, porta la stessa mozione nei consigli comunali e regionali di tutta Italia.

«Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze dopo ogni evento estremo, senza intervenire sulle cause della vulnerabilità del nostro territorio. Con il depaving proponiamo un cambio di prospettiva: non serve consumare altro suolo per rendere le città più moderne, dobbiamo imparare a restituire spazio alla natura. Significa ripensare parcheggi, piazze, cortili scolastici e spazi pubblici, liberare superfici impermeabili, aumentare il verde e realizzare interventi capaci di ridurre concretamente i rischi climatici», dichiara Ciminnisi, componente della IV Commissione Ambiente dell’ARS.

La mozione chiede in maniera articolata alla Regione di pianificare un programma regionale per liberare il suolo urbano e creare “città spugna” e di sbloccare tutte le procedure, ferme da tempo, in direzione del depaving sostenendo anche le azioni dei i Comuni con risorse dedicate. L’Europa ha indicato la rotta: consumo netto di suolo zero entro il 2050 e nessuna perdita di verde urbano entro il 2030.

«Eppure – afferma Ciminnisi – dalla Regione non è arrivata una sola azione concreta: nessuna iniziativa finanziata a disposizione dei Comuni, che restano soli davanti a caldo e allagamenti, nonostante le indicazioni europee e nazionali. Non possiamo lasciare che l’adattamento climatico resti una dichiarazione d’intenti: deve diventare una scelta precisa di pianificazione delle città e governo del territorio. Per questo chiediamo che la mozione sia approvata da tutto il Parlamento: sarebbe una spinta unanime a un governo che finora è rimasto fermo, perché assuma finalmente la responsabilità di guidare questo cambiamento con strumenti, obiettivi e risorse certe».

«Non serve consumare altro suolo per rendere le città più vivibili e moderne, dobbiamo imparare a restituire spazio alla natura per rendere le nostre città resilienti rispetto agli effetti sempre più estremi del cambiamento climatico, dal caldo intenso alle precipitazioni violente. È questo il senso della prevenzione: intervenire soltanto dopo i disastri, senza anticipare i rischi con una visione di lungo periodo, serve solo a rincorrere le emergenze», conclude la deputata.

«Dare l’ok alla mozione – dice il capogruppo M5S Antonio De Luca – -costituirebbe una delle pochissime medaglie in questa legislatura per questo Parlamento, che finora è riuscito a portare a casa pochissime norme veramente utili per i siciliani. Mi adopererò perché l’atto venga calendarizzato prima possibile e non rimanga a fare le ragnatele all’Ars, come spesso purtroppo accade a tante norme che portano la firma dell’opposizione».

Nella foto: il netto contrasto gli alberi e il cemento

Redazione