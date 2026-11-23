“Il circolo del PD di Paternò (Catania) mette a disposizione della coalizione la candidatura a sindaco di Giancarlo Ciatto, figura autorevole e adatta a guidare il cambiamento”. E’ l’annuncio che il Partito democratico locale – per mezzo di una nota inviata alla stampa – fa alla città e al “campo largo”, dopo “il direttivo di Circolo del 21 ottobre 2026”.

Ciatto, 45 anni, bancario, da sempre militante nel Pd (anche con ruoli istituzionali), è la proposta avanzata dal suo partito affinché egli stesso guidi la coalizione come candidato a sindaco.

“Il Partito Democratico di Paternò – si legge nel comunicato – lancia un appello chiaro a tutto il fronte progressista e alle forze migliori della città: non c’è più tempo da perdere”.

“Ad un anno dallo scioglimento per mafia – prosegue il documento -, Paternò attraversa una crisi gravissima e ha bisogno di un’alternativa forte e credibile per evitare che torni a governare chi, a partire dalla destra, è responsabile del degrado attuale”.

“L’unica strada possibile è un centrosinistra unito – seguita la nota -. Per questo proponiamo di aprire subito un tavolo dell’alternativa per definire insieme il programma, le priorità e una leadership collettiva. Serve superare i tatticismi, stabilire regole chiare e scegliere la guida del progetto attraverso un metodo partecipato e trasparente, come lo strumento delle primarie”.

“Il momento di agire è adesso – conclude il testo -, per restituire un futuro e una speranza alla nostra comunità”.

Nella foto: a sinistra, Salvatore Leonardi, coordinatore del Pd di Paternò (Catania), a destra Giancarlo Ciatto, 45 anni, bancario, da sempre militante del Partito democratico

Redazione