Un territorio vasto, straordinario e in perenne evoluzione, dove la natura detta le regole e “niente è mai uguale”. È l’Etna, patrimonio dell’umanità che, da oggi, ha un nuovo punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione delle sue eccellenze enogastronomiche: è nata la Condotta Slow Food Etna per tutelare il patrimonio agroalimentare, la biodiversità e le tradizioni del territorio vulcanico.

Il cuore pulsante della nuova condotta si trova sul versante orientale del vulcano, nel comune di Sant’Alfio. Sede ufficiale è stata scelta “Contrada Favazza”, realtà che ospita la Favazza Etna Winery. Già punto di riferimento per l’enoturismo e le esperienze culturali alle pendici del vulcano, la struttura diventerà ora il quartier generale e il simbolo di questa nuova realtà associativa.

La neonata Condotta si pone l’obiettivo di promuovere sul territorio etneo un modello alimentare e uno stile di vita fondato sui tre pilastri storici di Slow Food:

Buono: il cibo deve essere di qualità, saporito, legato al territorio e capace di rispettare il piacere del gusto e le identità locali.

Pulito: i metodi di produzione e di consumo devono essere sostenibili, a basso impatto ambientale, rispettosi degli ecosistemi, della biodiversità e del benessere animale.

Giusto: le condizioni di lavoro e la remunerazione di chi produce, trasforma e distribuisce il cibo devono essere eque, garantendo dignità e giustizia sociale.

La giornata della nascita della nuova condotta è stata anche l’occasione per un commovente ricordo di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food Italia, recentemente scomparso, a quarant’anni dalla fondazione. Figura carismatica per la cultura enogastronomica globale. Petrini è stato ricordato con profonda emozione, in particolare durante l’intervento del vicepresidente nazionale Francesco Sottile. Slow Food, nato come movimento di opposizione all’omologazione del gusto, alla frenesia della vita moderna e allo sfruttamento intensivo delle risorse, continua oggi la sua battaglia attraverso reti globali, progetti di tutela e attività di educazione. L’obiettivo resta quello di costruire un futuro in cui il cibo sia un diritto per tutti e un potente motore di equità.

La condotta è guidata da Gaetano Aprile (già direttore generale dell’Irvo). L’assemblea inaugurale si è tenuta a Sant’Alfio, presso Favazza Etna Winery, con la partecipazione, tra gli altri, di Francesco Sottile Vicepresidente di Slow Food Italia e Fabio Di Francesco Presidente Slow Food Sicilia.

Al centro del lavoro c’è la salvaguardia delle produzioni locali, con un focus particolare sul recupero delle antiche mele dell’Etna (come le varietà cola, gelato e cirino) e sulla valorizzazione della castanicoltura e delle nocciole.

Il progetto opera in stretta collaborazione con le comunità locali, i produttori (come la Cooperativa Zaufanah), il Parco dell’Etna e il mondo della ricerca.

L’assemblea costitutiva, ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali dell’associazione, tra cui Francesco Sottile Vicepresidente Slow Food Italia e Fabio Di Francesco Presidente Slow Food Sicilia. Presenti anche le istituzioni locali, rappresentanti dei comuni limitrofi, il mondo dell’Università, GAL e della ProLoco.

Il nuovo Consiglio Direttivo della Condotta Slow Food Etna è così composto: presidente Gaetano Aprile, vicepresidente Gaetano Urzì, tesoriere Matilde Riccioli, segretario Antonio Di Mauro, consiglieri Turi Caggegi (delega alla comunicazione), Mariacristina Cocuzza (eventi e social), Loredana Porto (castanicoltura, educazione).

“Siamo onorati di prendere in mano le redini di questa nuova condotta in un territorio unico al mondo come l’Etna” – ha dichiarato il neo presidente Gaetano Aprile –. Lavoreremo in rete con i produttori, i cuochi e le comunità locali per proteggere la nostra biodiversità e raccontare la bellezza del nostro vulcano attraverso il suo cibo”.

Redazione