La verità di De Gennaro sulla strage di via D’Amelio potrebbe arrivare in Parlamento. Ma non subito, nulla sarà chiesto ai magistrati se non saranno prima celebrati i funerali dell’ex poliziotto. In commissione antimafia riemergono ancora le divisioni nell’ufficio di presidenza guidato da Chiara Colosimo, già convocato prima della morte dell’ex capo della Polizia, che adesso è diventata un caso anche nelle stanze di palazzo San Macuto e non solo: lo stesso Guardasigilli Carlo Nordio ha parlato di “processo mediatico”, una modalità che ha colpito e “fatto tanto male” su altre vicende a “tante persone”.

Al di là del dibattito politico, in gioco c’è il prosieguo della strategia sulle indagini svolte dagli stessi membri parlamentari. L’opposizione chiede di acquisire la documentazione e le lettere lasciate da De Gennaro nella sua abitazione toscana prima di morire, oltre all’audizione del procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo.

Tutte richieste che arrivano a un nodo centrale: “maturare tutti – spiega il Pd – un cambio di passo rispetto al percorso finora seguito dalla maggioranza, che ha puntato a concentrare i lavori sulla vicenda ‘mafia e appalti’, affinché vadano approfonditi tutti i filoni, compreso quello correlato all’estremismo neofascista”.

Ma la maggioranza tira dritto: “La relazione sul filone ‘mafia appalti’ prosegue e arriverà presto in commissione, probabilmente entro fine anno. Questa indagine non si incrocia con quella sui depistaggi, approfondita dalla Procura di Caltanissetta” e nella quale De Gennaro era l’indagato eccellente. Sarebbe stata proprio questa inchiesta a turbare particolarmente l’ex capo della polizia, che prima del suicidio pianificava una strategia legale per difendersi dalle accuse.

Al momento dunque non c’è intesa. Da una parte l’opposizione cerca di allungare i tempi sulla relazione, sospendendola, per ampliare eventualmente l’inchiesta parlamentare, includendo l’analisi delle risultanze della vicenda De Gennaro e le indagini sui depistaggi portate avanti dagli uffici di Caltanissetta. Dall’altra parte la maggioranza punta chiudere quanto prima il lavoro svolto “perché si tratta di un filone di indagini totalmente diverse”.

L’impressione, per M5s, è che si voglia “terminare al più presto la relazione su ‘mafia e appalti’ per colpire politicamente” l’ex magistrato e senatore Cinque Stelle Roberto Scarpinato, membro in Antimafia e già al centro di polemiche della maggioranza per il suo passato ruolo di pm nelle vecchie indagini su ‘mafia e appalti’ oltre trent’anni fa. Ma – spiegano fonti dell’Antimafia – durante l’ufficio di presidenza, Colosimo ha ribadito “con fermezza la volontà di non sovrapporsi in alcun modo al lavoro della magistratura. Ha inoltre precisato che qualsiasi eventuale richiesta relativa alla documentazione lasciata da De Gennaro, qualora possibile e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le autorità giudiziarie competenti, sarà avanzata soltanto dopo la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto”.

Lo stesso vice presidente Mauro D’Attis (Forza Italia), chiarisce: “Acquisiremo, ma non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto utile”. E il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa, non ha escluso che in futuro possa essere ascoltata anche la procuratrice della Dda di Firenze, Rosa Volpe, che potrebbe acquisire gli atti di Grosseto relativi al suicidio dell’ex capo della polizia.

Intanto nuovi sviluppi potrebbero condizionare la nuova indagine sui depistaggi: l’avvocato Luigi Li Gotti, ex legale del pentito Totuccio Contorno, presenterà un esposto al procuratore generale della Cassazione contro il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Oggetto dell’incartamento la richiesta di misure cautelari emessa dall’ufficio giudiziario nisseno nell’ambito della stessa inchiesta.

Si allontana invece l’ipotesi di un’istruttoria disciplinare da parte della procura generale della Cassazione su De Luca – che alcuni giorni fa ha rilasciato un’intervista parlando dell’indagine sui presunti depistaggi nella strage di via D’Amelio. Il Guardasigilli, che avrebbe la facoltà di attivarne l’impulso, ha chiarito: “Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di un’ispezione”.

Nella foto: Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia

Ansa