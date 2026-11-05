Una sparatoria nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. All’interno della discoteca “Industrie”, in via Acquicella Porto, a Catania, un giovane rimane ferito da un colpo d’arma da fuoco sparato da un coetaneo dopo una discussione. Oggi l’autore della sparatoria ha un nome: è un 19enne residente a Catania, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

Per questo su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale etneo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ragazzo.

I fatti. Intorno alle 02:30 dello scorso 25 ottobre, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Catania aveva ricevuto la segnalazione di alcuni spari esplosi all’interno del locale. I militari intervenuti avevano immediatamente avviato gli accertamenti, acquisendo le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della discoteca e procedendo al sopralluogo a cura della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale, nel corso del quale erano stati rinvenuti e sequestrati un bossolo calibro 7,65 e un’ogiva.

La vittima, accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Marco”, aveva riportato una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra, con frattura pluriframmentaria della tibia, lesioni per le quali si era reso necessario un intervento chirurgico.

Scattano le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa. Determinante per lo sviluppo dell’attività investigativa, l’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza, che ha consentito ai Carabinieri di ricostruire le diverse fasi dell’accaduto. Le immagini hanno documentato come, poco prima degli spari, la vittima e il presunto aggressore si fossero avvicinati e avessero avuto una discussione. Subito dopo, quest’ultimo avrebbe estratto una pistola, esplodendo almeno un colpo all’indirizzo del giovane e, successivamente, un secondo colpo, mentre gli altri avventori, in preda al panico, si allontanavano precipitosamente.

La sequenza video ha inoltre documentato la condotta del presunto aggressore che, ancora armato, avrebbe puntato la pistola anche verso altri presenti, facendosi largo tra la folla per raggiungere l’uscita e allontanarsi dal locale. La vittima, nel frattempo, si era allontanata con una vistosa macchia di sangue sulla gamba sinistra.

Un decisivo riscontro investigativo è arrivato da un controllo stradale effettuato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, poco prima della sparatoria. I militari, nell’ambito dei servizi di pattugliamento del territorio anche nelle zone della movida, avevano sottoposto a verifica, poco distante dalla discoteca, un’autovettura condotta dal giovane che poi è stato riconosciuto, grazie alla successiva visione dei filmati della videosorveglianza, come l’autore dei fatti in argomento, rafforzando ulteriormente il quadro indiziario.

La convergenza degli elementi raccolti, costituiti dalle immagini, dai reperti acquisiti durante il sopralluogo, dalle informazioni investigative e dal riconoscimento dell’indagato, ha consentito di ricostruire la dinamica della sparatoria e di attribuire, secondo l’ipotesi accusatoria, la condotta al giovane.

Alla luce degli elementi acquisiti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione della misura cautelare più afflittiva. Il Gip, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ha accolto la richiesta disponendo la custodia cautelare in carcere.

Si precisa – scrive l’Autorità giudiziaria – che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Nella foto: la sparatoria ripresa dalle telecamere della discoteca

Redazione