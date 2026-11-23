In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil di Catania e il Coordinamento Donne promuovono per mercoledì 25 novembre 2026, alle 17, al Cinema Ariston di Catania, la proiezione del film “Se domani non torno”, dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa in modo brutale dal suo ex fidanzato Filippo Turetta (condannato all’ergastolo per omicidio volontario con premeditazione e aggravante del legame affettivo) l’11 novembre 2023 a Fossò (Venezia): il suo corpo è stato ritrovato, sette giorni dopo, il 18 novembre nel territorio di Barcis (Pordenone) a circa duecento chilometri di distanza, dove il suo ex lo aveva occultato prima di fuggire all’estero.

“L’iniziativa – dice la Cgil – vuole essere un momento di memoria e di riflessione collettiva su una vicenda che ha profondamente scosso il Paese, riportando al centro del dibattito pubblico la necessità di contrastare la violenza di genere e la cultura del possesso e della sopraffazione”.

Per la Cgil di Catania ricordare Giulia Cecchettin significa “ribadire che la violenza contro le donne non è una questione privata, ma un problema sociale e culturale che chiama in causa la responsabilità di tutti. Un fenomeno che richiede prevenzione, educazione al rispetto, sostegno alle donne e interventi concreti per contrastare ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, anche nei luoghi di lavoro”.

La proiezione rappresenta dunque un’occasione per “mantenere alta l’attenzione su un tema che non può essere affrontato soltanto in occasione delle ricorrenze, ma deve tradursi in un impegno quotidiano delle istituzioni, della società civile e del mondo del lavoro”.

L’ingresso è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nella foto: Giulia Cecchettin

Redazione