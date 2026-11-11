Sono stati affidati i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra il Villaggio del Pino e il Villaggio delle Ginestre, due agglomerati urbani che sorgono alla periferia di Belpasso e che da decenni – per varie vicissitudini – soffrono per la mancanza delle infrastrutture più elementari. A darne notizia, il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, firmatario di un emendamento all’Assemblea regionale siciliana da cui è scaturito il finanziamento di 350 mila euro che rende possibile il finanziamento dell’opera.

I due agglomerati, che da decenni sperimentano disagi legati all’assenza di infrastrutture, beneficeranno dunque di una strada che assicurerà maggiore coesione sociale con il centro urbano.

A emanare il decreto relativo al finanziamento e alla liquidazione delle somme, era stato, nei mesi scorsi, il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana.

“Sono molto orgoglioso e soddisfatto – afferma Zitelli, componente della Commissione Affari Istituzionali al Parlamento siciliano – di questo traguardo che la comunità attendeva da tempo e che si tradurrà nel miglioramento generale della qualità della vita per i residenti e i pendolari che, a vario titolo, percorrono il tratto interessato. L’opera rappresenta un’infrastruttura nevralgica, che assicurerà interconnessione tra il centro e la periferia cittadina”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno concorso al raggiungimento di questo obiettivo – conclude Zitelli – a partire dal Parlamento regionale, che ha espresso apprezzamento per il mio emendamento, e dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Alessandro Aricò”.

Redazione