«Il lotto 3 della Ragusa-Catania, quello compreso tra gli svincoli di Grammichele e Francofonte, continua a essere il principale punto critico dell’intera infrastruttura. L’avanzamento dei lavori è fermo a circa il 3%, una situazione inaccettabile che rischia di compromettere l’intera opera, strategica per la Sicilia orientale. Ora basta, Schifani, che è commissario straordinario dell’opera, faccia sentire la sua voce e se gli strumenti normativi attualmente disponibili nel suo ruolo di commissario non sono sufficienti per sbloccare la situazione, batta i pugni col governo nazionale e chieda una norma speciale che consenta di sbloccare il cantiere, naturalmente nel rispetto delle regole europee, della trasparenza, dei controlli antimafia e dei diritti dei lavoratori. Non possiamo restare prigionieri di una situazione di stallo mentre un’opera fondamentale per il nostro territorio continua ad accumulare ritardi».

Lo affermano la deputata M5S all’Ars, Stefania Campo, e il coordinatore provinciale Federico Piccitto, che tornano alla carica del governo regionale per cercare di sbloccare una situazione «che – dicono gli esponenti M5S – sembra purtroppo cristallizzata».

Per questo, la parlamentare ha presentato un’interpellanza all’Ars con la quale sollecita una valutazione da parte del governo della situazione del lotto 3 insieme ad ANAS e alla ditta subentrata.

La situazione di difficoltà del lotto 3 era emersa con chiarezza recentemente nel corso del sopralluogo che assieme ai tecnici ANAS la deputata aveva fatto al cantiere insieme alla collega deputata all’Ars Lidia Adorno, a Federico Piccitto e all’ex deputato Eugenio Saitta. Una criticità successivamente confermata anche dalle verifiche della CNA territoriale di Ragusa, che hanno quantificato l’avanzamento dei lavori tra il 3 e il 3,3%.

«Non possiamo dimenticare – sottolinea Campo – che dietro questa vicenda ci sono pure lavoratori e famiglie. Occorre verificare che stipendi e contributi siano regolarmente pagati e che siano assicurate tutte le condizioni per proseguire le attività».

L’interpellanza chiede infine al presidente della Regione di presentare all’Assemblea regionale siciliana un preciso percorso operativo, con responsabilità, scadenze e tempi verificabili per la ripresa e il completamento dei lavori.

«Schifani – conclude Campo – è presidente della Regione e commissario straordinario dell’opera: non può limitarsi a registrare le difficoltà. Deve assumersi la responsabilità di trovare una soluzione e indicare una data entro cui il cantiere potrà ripartire»

Nella foto: una simulazione grafica dell’autostrada Catania-Ragusa completa. L’importante arteria è attualmente in costruzione

Redazione