Una divisione senza precedenti. Una divisione che si sta verificando all’interno della famiglia Borsellino. Da una parte i figli (Manfredi, Fiammetta e Lucia) del magistrato ucciso a Palermo il 19 luglio 1992 assieme agli agenti della scorta; dall’altro il fratello Salvatore, fondatore e leader delle Agende rosse.

Due parti che sui giornali e sui Social esprimono in maniera durissima posizioni diametralmente opposte. Sulle stragi del ’92 (la prima, il 23 maggio 1992, che nell’autostrada Trapani-Palermo, nei pressi dello svincolo di Capaci, fece a pezzi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta; la seconda cinquantasette giorni dopo, in via D’Amelio, che uccise il giudice Paolo) e su quelle del 1993; sui successivi depistaggi, sui quasi due mesi che intercorsero fra Capaci e via D’Amelio, sui mandanti e sui moventi di questi gravissimi fatti di sangue.

È soprattutto sull’interpretazione di questi ultimi due punti che le parti divergono. Sui mandanti e sui moventi. I figli di Paolo sembrano sposare tout court la pista “mafia appalti”, il fratello la pista “politica”, senza escludere una “convergenza di interessi” fra le varie entità del crimine che spesso in Italia si intrecciano (mafia e appalti certamente, ma anche politica corrotta, estremismo “nero”, massoneria e servizi segreti deviati: insomma Salvatore chiede un’indagine a trecentosessanta gradi).

Ma per capire meglio questa storia bisogna riportarsi a quei mesi terribili. È il tempo in cui l’Italia viene attraversata dal più grande scandalo del dopoguerra: un altissimo livello di corruzione politica, noto come Tangentopoli, viene scoperto dai giudici di Milano. Vengono coinvolti – a vari livelli – tutti i partiti di governo, soprattutto la Democrazia cristiana, il Partito socialista e il Partito liberale. È una catastrofe. Si scoprono legami inconfessabili – si sapeva già, ma pochi immaginavano una compromissione a quei livelli – fra diversi leader politici e il mondo degli affari. Cagliari non regge all’urto e si suicida. Berlusconi reagisce in altro modo: decidendo di scendere in politica. Ex piduista, imprenditore d’assalto, uomo intelligente e simpatico, racconta barzellette e da giovane è un brillante cantante nelle crociere. È accusato dai magistrati di avere realizzato Milano 2 e di avere creato un impero televisivo con soldi di dubbia provenienza (si parla del tesoro del boss Stefano Bontate, arrivato fino a lui attraverso canali personali, ma evidentemente non ci sono prove, e se ci sono non sono sufficienti), ed è anche accusato di aver versato una maxi tangente alla politica affinché le sue reti televisive trasmettessero su tutto il territorio nazionale.

Lui dice di essere un perseguitato dai “magistrati comunisti”, decide di bere “l’amaro calice” e con il suo fedele braccio destro Marcello Dell’Utri (condannato successivamente per concorso esterno in associazione mafiosa in via definitiva) fonda Forza Italia. Da quel momento cambiano tante cose in Italia: i suoi più fedeli personaggi dello spettacolo e del giornalismo (da Raimondo Vianello ad Iva Zanicchi, da Mike Bongiorno a Emilio Fede a Giuliano Ferrara, per citarne alcuni) gli fanno campagna elettorale in diretta televisiva; molte trasmissioni mandate in onda nelle sue emittenti abbassano il livello culturale degli italiani; i nostalgici del fascismo rintanati nel Movimento sociale italiano (in quel momento ridotto a percentuali bassissime) vengono sdoganati, nasce Alleanza nazionale (An) del giovane segretario Gianfranco Fini, un “lavacro” a Fiuggi (dove si celebra il primo congresso del nuovo partito), un po’ di autocritica per il passato e tutt’a un tratto An diventa un partito “moderato”.

Coinvolgimento alla grande anche per la Lega di Umberto Bossi, nata con intenti bellicisti contro “Roma ladrona”: adesso si ritrova con il personaggio che lo stesso Bossi “il mafioso di Arcore”.

I “botti” di Capaci e di via D’Amelio esplodono contemporaneamente e scuotono il Paese. La gente non ne può più. Vuole cambiare. Alle elezioni amministrative del ’93 elegge tanti sindaci di sinistra. La valanga sembra travolgere tutto. Chi ha qualche scheletro nell’armadio trema.

È il momento di Berlusconi “Non solo per salvare i propri interessi”, dichiarerà più tardi lo stesso Bossi all’Espresso. “Ma per precisa volontà di chi, come lui, rischia di sprofondare”. Senza giri di parole, Bossi dice che a volere il Cavaliere al potere è un “sistema” che per sopravvivere ha bisogno di un volto nuovo che “si è fatto da solo”. Chi meglio del Cavaliere?

È il momento – per ripetere una metafora di padre Pintacuda – in cui la valanga cambia direzione. Comincia una nuova era. Comincia la Seconda Repubblica, con piduisti, collusi, gente sotto inchiesta che da un giorno all’altro arriva al potere.

Ma prima e dopo Tangentopoli, prima e dopo i botti di Capaci e di via D’Amelio, in quei cinquantasette giorni che separano le due stragi in cui Borsellino ha scoperto qualcosa “di terribile” sulla morte dell’amico Giovanni, che succede? Perché Paolo è così sconvolto? Perché chiede di essere ascoltato dalla Procura di Caltanissetta? Perché il procuratore Tinebra lo ignora? E perché qualche anno dopo (1996) viene ucciso il boss di Caltanissetta Luigi Ilardo, che con le sue dichiarazioni ha svelato dove si nasconde il latitante Bernardo Provenzano? Perché Provenzano non viene catturato? Cosa avrebbe potuto rivelare Ilardo di così esplosivo? I retroscena delle stragi? I presunti mandanti esterni? Chi, fra i rappresentanti delle istituzioni, rivela alla mafia le confessioni di Ilardo? Perché nei momenti immediatamente successivi alla strage di via D’Amelio, uomini delle istituzioni si affrettano a sottrarre l’agenda rossa nella quale Borsellino annotava gli appunti più importanti? Perché dopo la cattura di Totò Riina, non viene perquisito il suo covo? Solo roba di mafia e appalti?

È pensabile che “il più grande depistaggio della storia d’Italia” sia opera solo di mafiosi ed imprenditori corrotti? Perché l’ex procuratore capo di Caltanissetta Giovanni Tinebra (massone) e l’ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera (servizi segreti, nome in codice “Rutilius”) depistano le indagini sulle stragi attraverso la costruzione di un falso pentito come Vincenzo Scarantino? Da chi costoro hanno ricevuto l’ordine di inquinare l’inchiesta su Capaci e su via D’Amelio?

Sì, perché secondo quanto ha dichiarato il numero tre del Sisde Bruno Contrada ai magistrati, un “livello superiore” si sarebbe mosso per sollecitare il coinvolgimento dei servizi segreti nell’indagine, cosa vietata dalla legge. Perché anche la magistratura di Caltanissetta è tutt’ora spaccata sui mandanti e sul movente delle stragi?

“Vincenzo Scarantino – scrivono alcuni anni fa i magistrati nisseni – non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell’autovettura utilizzata per la strage. È quindi del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte”.

Secondo i giudici siciliani, immediatamente dopo la strage, i servizi di informazione rivolgono una “particolare attenzione” a Scarantino e alla sua famiglia. Tre mesi dopo via D’Amelio – 10 ottobre 1992 – la “nota” su Scarantino è già pronta. Da chi è redatta? «Dal capo del centro Sisde di Palermo – che la trasmette alla Squadra mobile di Caltanissetta – su diretta richiesta del dott. Tinebra, benché – sottolinea la sentenza dei giudici nisseni – non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi di informazione e la Procura della Repubblica”.

Dunque, in quei momenti drammatici, nella testa di Tinebra, oltre all’esigenza di collaborare con Contrada, c’è un altro pensiero fisso: sollecitare il Sisde, malgrado il divieto, a inviare agli investigatori di Caltanissetta un rapporto su Scarantino per accreditarne il ruolo come autore della strage. Quel che è lecito chiedersi è: Tinebra si muove autonomamente o è manovrato dall’alto?

Ai magistrati nisseni, Contrada dichiara di avere ricevuto, nelle ore successive alla strage, la telefonata di un funzionario di Polizia, “aggregato nei ruoli del Sisde”, genero dell’allora Capo della Polizia Vincenzo Parisi. “Costa – afferma Contrada – mi dice che per incarico del suocero… ero pregato di andare dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Giovanni Tinebra che desiderava parlarmi… E io andai… dal dottor Tinebra, che non conoscevo… e il dottor Tinebra mi disse se io ero disposto a dare una mano, sempre in virtù della mia pregressa esperienza professionale, per le indagini sulle stragi”.

Quindi, secondo quanto dice Contrada, c’è un “livello superiore” che si muove per sollecitare il coinvolgimento dei servizi segreti nell’indagine. E anche in questo caso sorge spontanea la stessa domanda: il Capo della Polizia Parisi (anche lui morto) si muove da solo o riceve l’input da figure superiori (in questo caso politiche) da cui dipende? Non lo sappiamo. Sappiamo però – per averlo appreso dalle sentenze – che dietro un falso pentito come Scarantino c’è la mano dei servizi segreti.

Ed è plausibile pensare che delle stragi commesse con quelle modalità siano state pianificate solo da Cosa nostra? Perché alcuni pentiti affermano che a Capaci e in via D’Amelio c’erano uomini estranei alla mafia? È vero che nei giorni delle stragi erano presenti a Palermo due protagonisti della “strategia della tensione” come Bellini e Delle Chiaie, neo fascisti che ritroviamo in diverse stragi precedenti? Non ci sono prove o, come dice Salvatore Borsellino, le prove non si vogliono cercare?

Un fatto però è provato: almeno due uomini d’onore che nella strage di Capaci hanno avuto un ruolo fondamentale, provengono dagli ambienti del neo fascismo: il boss di Mistretta Pietro Rampulla e il boss di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Gullotti. Uomini di primo piano implicati in gioventù nella “repressione” dei “rossi” dell’Università di Messina, assieme ad un super boss come Rosario Pio Cattafi, avvocato molto vicino alla massoneria e ai servizi segreti deviati. E, a parere dei magistrati, grande esperto di esplosivi.

Rampulla viene indicato dai giudici come l’uomo che ha premuto il telecomando della strage di Capaci. Gullotti come colui che, ben nascosto su un camion di cavalli, ha consegnato personalmente quel telecomando a Giovanni Brusca in quel di San Giuseppe Jato.

Quali prove sono necessarie per dimostrare che il giornalista di Barcellona Pozzo di Gotto Beppe Alfano, anche lui fascista negli anni giovanili (staccatosi successivamente da quel mondo, di cui tuttavia conosce il modus operandi e il linguaggio), viene ucciso in quel contesto?

Un contesto che riesce ad imporre perfino a Giorgio Almirante, allora segretario del Movimento sociale italiano (siamo all’inizio degli anni Novanta), il capomafia di Barcellona Gullotti nelle liste elettorali del Msi – partito di cui all’epoca è plenipotenziario il parlamentare Domenico Nania, che con l’avvento di Berlusconi in politica diventerà vice presidente del Senato – e ad espellere dal partito proprio Alfano, il quale sarà ucciso l’8 gennaio 1993.

Un contesto che consente a Gullotti e a Cattafi di frequentare un circolo esclusivo come la “Corda fratres”, assieme al generale dei carabinieri Giuseppe Siracusano (piduista), all’ex procuratore di Messina Antonio Franco Cassata e ad uno stuolo di politici ed imprenditori.

Un contesto che per un periodo consente la latitanza nella cittadina messinese di Nitto Santapaola e di Bernardo Provenzano.

Un contesto che “liquida” un brillante urologo come Attilio Manca (barcellonese, ma in servizio all’ospedale Belcolle di Viterbo), ufficialmente morto per overdose di eroina, ma – dichiarano diversi pentiti – ucciso da uomini dei servizi segreti specializzati a far passare gli omicidi per suicidi.

Secondo i collaboratori di giustizia, l’ordine sarebbe partito dalla mafia di Barcellona (il pentito Carmelo D’Amico fa il nome di Rosario Pio Cattafi). Il motivo? Il dottor Manca avrebbe visitato Provenzano (affetto di tumore alla prostata) sia a Barcellona che nel Lazio, scoprendo la sua vera identità.

L’avvocato dei figli del magistrato, Fabio Trizzino, afferma che è provato che l’intervista rilasciata da Paolo Borsellino ad una Tv francese poco tempo prima del suo assassinio (quindi prima della scesa in campo del Cavaliere), sarebbe stata manomessa. In quell’intervista, Borsellino parla dei legami di Dell’Utri con la mafia.

Non possiamo entrare nel merito delle dichiarazioni del legale dei figli di Paolo. Però una cosa è certa: Berlusconi ha “sdoganato” quel mondo. Ed è su questo mondo che il fratello di Paolo dice che si dovrebbe indagare più approfonditamente.

Intanto l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle, che denuncia tutto questo, viene combattuto ferocemente dalla destra all’interno della Commissione antimafia, il giornalista Sigfrido Ranucci viene estromesso dalla conduzione di una trasmissione che ha scoperto tante cose inenarrabili e la famiglia Borsellino si spacca. Tutto casuale?

Luciano Mirone