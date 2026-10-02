Carmelo Pace è il nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana. L’elezione è avvenuta a Roma al termine dei lavori del Consiglio nazionale, convocato dal presidente del Consiglio nazionale del partito Renato Grassi.

“Va detto anche – spiega la nota diffusa dalla dc – che l’Assemblea si è svolta regolarmente, nonostante le tensioni interne delle ultime settimane, confermando la volontà di proseguire nel percorso di consolidamento e rilancio del Partito in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali”.

Da sottolineare che la Democrazia cristiana attraversa un periodo particolarmente travagliato a causa delle nuove vicissitudini giudiziarie del suo fondatore Totò Cuffaro, ex presidente della Regione (condannato in precedenza per favoreggiamento alla mafia), accusato adesso dai magistrati di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia che mi ha accordato – ha dichiarato il neo segretario nazionale –. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che davanti a noi c’è una sfida importante: rafforzare la Democrazia Cristiana e renderla sempre più presente e riconoscibile nel panorama politico nazionale. Da oggi dobbiamo voltare pagina. È il momento di rimettere al centro il partito, la sua identità, i suoi valori e soprattutto la sua capacità di parlare ai cittadini. Le divisioni e le contrapposizioni interne non possono diventare un ostacolo al nostro progetto politico. Al contrario, il confronto deve trasformarsi in partecipazione e capacità di costruire insieme”.

“Il mio appello – afferma Pace – è rivolto a tutti: dirigenti, consiglieri nazionali, iscritti e militanti. Nessuno deve sentirsi escluso. La porta del dialogo sarà aperta a tutti coloro che vorranno contribuire, con spirito costruttivo, al futuro della Democrazia Cristiana”.

“Abbiamo davanti – conclude il neo segretario – appuntamenti elettorali importanti e dobbiamo arrivarci con un partito organizzato, unito nella sua proposta politica e radicato sul territorio. La Democrazia Cristiana deve tornare a essere una comunità politica capace di aggregare e di offrire una prospettiva ai cittadini”.

“L’elezione di Carmelo Pace – si legge nella nota dellA dC – segna quindi l’avvio di una nuova fase della vita del Partito, con il nuovo Segretario chiamato a guidare il percorso di organizzazione e consolidamento della Democrazia Cristiana in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali”.

Nella foto: il nuovo segretario nazionale della Democrazia cristiana, Carmelo Pace

Redazione