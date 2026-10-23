Dopo un lungo e complesso iter, il mitico logo storico del Catania Calcio 1946 (un elefante con i colori rosso azzurri e un pallone di cuoio) torna alla gloriosa società sportiva (attualmente in C1) per 250mila Euro battuti all’asta. “Un grande sforzo economico compiuto”, afferma il sindaco Enrico Trantino, “di cui bisogna dare atto”

“A costi esorbitanti – dice Trantino – è stato evitato il tentativo di sottrarre anche alla squadra di vertice del calcio cittadino il simbolo della tradizione sportiva catanese. Il Comune aveva formulato una proposta limpida e trasparente al solo scopo di tutelare la passione delle generazioni di appassionati ai colori e al marchio rossazzurro”.

“Dopo un rilancio apparso speculativo e finalizzato a sabotare fin da subito un’iniziativa istituzionale – spiega il sindaco – abbiamo scelto di evitare in una corsa ai rialzi che non può rientrare nella sfera d’azione di una buona e corretta amministrazione pubblica. Con la serietà e il rigore di chi amministra denaro pubblico, continuiamo a ritenere che la nostra proposta contenesse anche un forte significato per preservare una storia e una tradizione da valorizzare in sintonia con il club di vertice”.

“Al presidente Pelligra, all’Amministratore Delegato Grella e a tutto il team societario – conclude il primo cittadino – rivolgiamo i nostri complimenti per lo sforzo economico sostenuto per riportare a casa il logo, dopo quanto fatto con il centro sportivo di Torre del Grifo. Auguriamo le migliori fortune sportive a una società che interpreta una storia tanto travagliata quanto avvincente e gloriosa, rappresentata nello stemma con l’elefante e il pallone in cuoio”.

Redazione