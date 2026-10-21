Si è svolta stamane, presso il Palazzo municipale del suggestivo borgo di Ragalna, alle pendici dell’Etna, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione de “I Mercatini dell’Etna”, la vetrina d’eccellenza delle produzioni tipiche e delle tradizioni dell’Autunno Ragalnese 2026.

Un’iniziativa “ambiziosa” (come è stato detto) che si propone come un vero e proprio manifesto dell’identità etnea, celebrando il legame indissolubile tra la comunità locale e un territorio vulcanico che produce bontà uniche al mondo. La kermesse si articolerà in un viaggio sensoriale e culturale lungo sette domeniche, dal 25 ottobre al 6 dicembre, in piazza Cisterna.

All’incontro di presentazione hanno preso parte il sindaco Nino Caruso e un’ampia rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l’assessore al Turismo e Spettacolo, Emanuele Motta, il presidente del Consiglio Comunale, Luisa La Rosa, l’assessore all’Agricoltura e Artigianato, MariaRita Vitaliti, l’assessore alla Cultura, Enzo Messina, il consigliere comunale Francesca Laudani.

L’evento è promosso dal Comune di Ragalna in sinergia con la Regione Siciliana (Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo), la Città Metropolitana di Catania e lo CSAIn. Sul piano operativo, la collaborazione tecnica sarà dell’Associazione Ilice dell’Etna APS – Ragalna, che curerà la regia degli eventi di gusto e il coordinamento delle ricche iniziative collaterali, garantendo per i visitatori un’offerta di qualità e una giusta accoglienza.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà ufficialmente domenica 25 ottobre con una prima giornata interamente dedicata alla Mela dell’Etna a marchio De.Co. (Denominazione Comunale).

Ad impreziosire la giornata ci sarà un tradizionale carretto siciliano, mentre la colonna sonora live in orario pranzo, sarà affidata allo spettacolo del C351 Trio Acustico.

Di seguito il programma dettagliato della giornata:

Ore 09:00 | Partenza della Marcialonga non competitiva in collaborazione con AISLA per la ricerca scientifica. All’arrivo, i corridori saranno accolti dall’Orchestra dei Bambini della Fondazione La Città Invisibile nell’ambito del 4°”Memorial Marinella Milazzo”. Tutto il ricavato dalla vendita dei sacchetti di mele preparati dall’organizzazione sarà interamente devoluto all’AISLA per la ricerca.

Ore 10:00 | Cerimonia ufficiale di apertura alla presenza delle autorità istituzionali e visita degli stand.

Ore 11:00 – 13:00 | Incontro sul tema “I Benefici della Mela dell’Etna per la Salute”. Medici, agronomi, nutrizionisti e ricercatori universitari approfondiranno le proprietà del frutto peculiare del suolo vulcanico. Per l’occasione andranno in degustazione gratuita: centrifughe di mele fresche e dolci tipici della tradizione tutti a base di mele.

Ore 13:00 – 15:30 | A pranzo menù degustazione interamente dedicato alla Mela dell’Etna De.Co.: risotto alle mele e involtini di maiale ripieni sfumate alle mele.

Come da programma generale, la rassegna proporrà ogni settimana attrazioni e sagre tematiche differenti, affiancate da punti fermi pensati per ogni tipologia di visitatore: un’Area Gioco bimbi per le famiglie, Aree Sportive tematiche, musica dal vivo ed escursioni guidate alla scoperta dei sentieri naturalistici dell’Etna.

Redazione