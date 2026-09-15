“Salvatore De Luca è la persona giusta per guidare la Procura di Caltanissetta nella ricerca della verità sulle stragi?”. E’ la domanda formulata dalle Agende rosse e dal leader e fondatore del movimento, Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. “È questa, ormai – scrive Borsellino -, la domanda che riteniamo sia necessario porsi”.

Per un motivo semplice: la Procura di Caltanissetta si è opposta all’audizione del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, che nelle scorse settimane aveva chiesto di essere sentito dalla Procura nissena anche in ordine ai presunti legami fra la strage e i cofondatori di Forza Italia, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (la cui posizione di presunto mandante è stata archiviata da morto) e il suo braccio destro Marcello Dell’Utri (indagato per concorso nelle stragi del ’92, con una richiesta di archiviazione da parte della Procura di Caltanissetta).

Ad opporsi, oltre alla Procura nissena, anche il legale della famiglia di Paolo Borsellino, l’avv. Fabio Trizzino (il che lascia presupporre un serio contenzioso in famiglia), per il rischio – secondo Trizzino – che le dichiarazioni del boss (ritenuto inattendibile) possano depistare i risultati dell’indagine svolta in questi anni.

Una domanda, quella di Salvatore Borsellino, posta “non per una contrapposizione personale con il procuratore Salvatore De Luca, ma per una serie di fatti, decisioni giudiziarie e dichiarazioni pubbliche che riguardano direttamente il modo in cui la Procura di Caltanissetta sta conducendo le indagini sulle stragi del 1992”.

“Il 9 dicembre 2025 – scrive Borsellino -, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore De Luca definì l’ipotesi legata a Stefano Delle Chiaie (estremista di destra ritenuto il mandante di diverse stragi italiane del dopoguerra, ndr.)’zero tagliato’, aggiungendo che insistervi sarebbe stata «un’autentica perdita di tempo». (ANSA.it⁠)

“Parole difficili da comprendere – aggiunge Salvatore – , soprattutto considerando ciò che è accaduto sul piano giudiziario”.

“La Procura di Caltanissetta – prosegue il fratello del magistrato assassinato in via D’Amelio – ha chiesto per due volte l’archiviazione dell’indagine sui possibili mandanti esterni della strage di Capaci. Per due volte la Gip Graziella Luparello ha respinto la richiesta, indicando nuovi accertamenti. Dopo il secondo rigetto, la Procura ha addirittura presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Gip. (ANSA.it⁠) E tra gli approfondimenti indicati dalla Gip c’erano proprio quelli relativi alla pista nera e a Stefano Delle Chiaie”.

“Come si può dunque definire ‘zero tagliato’ – seguita il fondatore delle Agende rosse – una pista sulla quale un giudice ha ritenuto necessario continuare a indagare? Ma c’è di più”.

“Sono riemersi elementi – rivela Borsellino – che riguardano Alberto Lo Cicero e l’interesse che Paolo Borsellino aveva per le informazioni da lui fornite. Un verbale del 7 dicembre 1992 del pm Vittorio Teresi documenta che Borsellino voleva essere tenuto ‘assiduamente informato’ sugli sviluppi di quell’indagine, ritenendola rilevante per una migliore comprensione della strage di Capaci. Lo Cicero aveva parlato anche di Guido Lo Porto (ex parlamentare del Msi e di Alleanza nazionale, partiti che hanno dato origine a Fratelli d’Italia, ndr.) amico personale di Paolo Borsellino, e successivamente della presenza di Stefano Delle Chiaie in relazione agli ambienti che ruotavano intorno alla strage”.

“Sono elementi – puntualizza Salvatore – che possono essere verificati, confermati o smentiti. Ma proprio per questo devono essere verificati. Non possono essere liquidati come ‘zero tagliato”.

“C’è poi – afferma il fratello del giudice Borsellino – una questione recentissima. Ieri, la Procura di Caltanissetta, attraverso il pool stragi guidato dal procuratore Salvatore De Luca e rappresentato in aula da Pasquale Pacifico, Nadia Caruso e Claudia Pasciuti, si è opposta all’audizione di Giuseppe Graviano.(ANSA.it) E se avesse qualcosa di riscontrabile da raccontare che supporti una tesi investigativa piuttosto che un’altra, perché la si dovrebbe escludere a priori?”.

“E arriviamo ad una delle questioni più spinose – questo l’affondo di Borsellino e delle Agende rosse -. Noi riteniamo da sempre che la cosiddetta pista ‘mafia e appalti’ possa essere un gigantesco fumo negli occhi se viene utilizzata per ricondurre la genesi delle stragi esclusivamente alle dinamiche interne a Cosa Nostra e per non guardare a ciò che può esserci stato oltre Cosa Nostra”.

“Ma questo – fa notare Salvatore Borsellino – non significa affatto che non si debba indagare. Si indaghi a fondo anche su mafia e appalti. Anzi, se quelle indagini consentiranno di individuare eventuali depistatori, di capire chi ha costruito false piste e chi ha contribuito a nascondere la verità, saremo i primi a volerlo”.

“Quello che non accettiamo – si legge nel post – è che una pista venga considerata centrale mentre un’altra viene definita ‘zero tagliato’. Perché dopo 34 anni non abbiamo bisogno di una Procura che scelga in anticipo quale spiegazione privilegiare. Abbiamo bisogno di una Procura che cerchi tutto”.

Ovvero: i mandanti. I concorrenti esterni. Gli ambienti dell’eversione nera. I possibili rapporti con apparati dello Stato. I depistaggi. Chi sapeva. Chi ha taciuto. Chi ha mentito. Chi ha beneficiato delle stragi.

“E allora torniamo alla domanda iniziale – è scritto nel documento -: perché se il capo della Procura definisce ‘zero tagliato’ una pista sulla quale un giudice ha ordinato ulteriori approfondimenti; se la Procura chiede ripetutamente archiviazioni che vengono respinte; se arriva persino a impugnare in Cassazione uno di quei provvedimenti; se emergono nuovi elementi che riguardano proprio quella pista e che meritano di essere verificati; se c’è un importante boss mafioso che potrebbe fornire ulteriori elementi ma non lo si vuole ascoltare, allora è legittimo domandarsi se vi sia ancora quella necessaria determinazione a percorrere ogni strada, anche la più scomoda”.

“Noi non chiediamo una Procura che ci dia ragione – afferma Borsellino -. Chiediamo una Procura che indaghi. E se chi la dirige non è più nelle condizioni, per scelta o per impostazione investigativa, di garantire che tutte le piste vengano realmente percorse, allora forse è arrivato il momento di chiedersi se non sia necessario affidare questo compito a qualcun altro”.

“Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Eddie Cosina, Fabio Li Muli, Agostino Catalano e Claudio Traina hanno aspettato abbastanza”, concludono il Movimento delle Agende Rosse e Salvatore Borsellino.

Redazione