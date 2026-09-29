Il fascino senza tempo della Targa Florio torna protagonista sulle strade della Sicilia. Dal 15 al 18 ottobre 2026 andrà in scena la Targa Florio Classica, rievocazione storica in chiave agonistica della competizione automobilistica nata nel 1906 per volontà di Vincenzo Florio e oggi appuntamento di riferimento del Campionato Italiano Grandi Eventi per vetture storiche e moderne.

Equipaggi provenienti da tutti i continenti porteranno in Sicilia auto classiche e supercar, in gara nelle categorie Legend e Gran Turismo. La Targa Florio Classica sarà inoltre appuntamento privilegiato del Ferrari Tribute to Targa Florio.

Organizzata da Automobile Club d’Italia, ACI Sport e Automobile Club Palermo, la manifestazione, che rientra nell’ambito delle attività del Club ACI Storico, rappresenta ogni anno un incontro unico tra sport, cultura automobilistica, patrimonio storico e valorizzazione del territorio siciliano.

Un evento nato e cresciuto nel lungimirante spirito di abbracciare esclusivi aspetti culturali, illuminati dal fascino delle grandi vetture di ogni epoca, che portano alla scoperta di luoghi unici dell’isola a cui da sempre, la Targa Florio ha legato nome e celebrità. Un viaggio nell’eccellenza: quella dello sviluppo tecnologico legato alla mobilità e quella della Sicilia, terra immersa nella bellezza e dalle radici culturali millenarie.

Tre giornate di gara: la prima nel Trapanese, la seconda sulle Madonie e, in chiusura, il “Trofeo Monreale” nella giornata di domenica, che precede la prestigiosa cerimonia di premiazione al Palermo Marina Yachting, quartier generale dell’evento.

Dopo la scenografica partenza da piazza Verdi davanti al Teatro Massimo di Palermo, nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, gli equipaggi, nella prima giornata di gara di venerdì 16, si muoveranno alla volta del Trapanese dove, oltre ad attraversare posti dalla grande suggestione storica e culturale, faranno tappa anche a Campobello di Mazara, considerato uno dei luoghi simbolo della disciplina della regolarità italiana.

Una tradizione sportiva che affonda le proprie origini in una storia recente e caratteristica di Campobello grazie al suo ideatore, ovvero l’allora sindaco Nino Buffa che nel 1962, per festeggiare l’installazione del primo impianto di illuminazione pubblica nel paese, ebbe la brillante intuizione di organizzare una competizione automobilistica tutta notturna che si snodasse tra le vie cittadine richiamando migliaia di persone.

La prima tappa di gara prevede inoltre lo svolgimento della Power Stage Classic, l’avvincente prova spettacolo su tre rilevamenti cronometrici, allestita all’interno dell’abitato di Partanna, davanti al Castello Grifeo, antica fortezza araba del 1300, oggi sede tra l’altro del museo della preistoria. La Power Stage di grande richiamo per il pubblico, sarà integralmente trasmessa su ACI Sport Tv, il canale televisivo dedicato all’automobilismo sui canali 228 di Sky, 52 di tivùsat ed on demand su acisport.tv.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sui siti ufficiali: Targa Florio Classica e ACI Sport.

Nella foto: un passaggio della mitica Targa Florio tra le suggestive saline di Trapani

Redazione