Bronte si prepara alla 35^ edizione della Sagra del pistacchio, che si svolgerà dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre 2026. Ma il primo atto è fissato per giovedì 17 settembre, alle 10.30, nella suggestiva cornice della Pinacoteca Nunzio Sciavarrello, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione.

Vi prenderanno parte il sindaco Giuseppe Gullotta, l’assessore alle Politiche agricole Fabio Meli, la Giunta municipale, il presidente del Consiglio comunale Silvia Fallico, unitamente a numerose autorità, consiglieri e produttori locali.

Intanto trapelano i primi dettagli sul percorso espositivo. Saranno ben 73 gli stand. In Piazza Spedalieri, il Consorzio del Pistacchio Verde di Bronte DOP curerà 10 spazi e animerà l’area con spettacoli e appassionanti show cooking. Lungo Corso Umberto i visitatori troveranno 36 postazioni dedicate alle degustazioni e 4 riservate esclusivamente al prodotto certificato DOP.

Piazza Liuzzo ospiterà i prodotti tipici con la Sagra che ospiterà anche le eccellenze artigianali. La grande area food con i suoi buonissimi panini con salsiccia e pistacchio troverà spazio nel Parco Urbano.

Ovunque ci saranno attrazioni e spettacoli.

«La città è pronta ad accogliere i visitatori più golosi. – affermano il sindaco Gullotta e l’assessore Meli – Faremo assaggiare il pistacchio nei tantissimi modi con cui i nostri abili pasticceri e ristoratori riescono a realizzare vere prelibatezze. Sarà la Sagra della trasparenza. Il consumatore saprà esattamente che tipo di pistacchio sta consumando. La presenza attiva e inedita nella storia della Sagra del Consorzio al fianco del Comune, garantisce la massima tracciabilità del prodotto. Finisce – concludono – l’era del dubbio sull’autenticità del vero Pistacchio di Bronte Dop”.

Nella foto: uno scorcio della Sagra del pistacchio di Bronte (Catania) delle passate edizioni

Redazione