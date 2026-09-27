Avvelena i gatti randagi e viene deferito all’Autorità giudiziaria per ” maltrattamento ed uccisione di animali”. Un fatto macabro, crudele, verificatosi a Ramacca (Catania), dove i Carabinieri, dopo le numerose segnalazioni da parte degli abitanti di viale Libertà, hanno fatto scattare le indagini. Una storia iniziata con la presenza di diversi gatti randagi agonizzanti che hanno portato molti cittadini a denunciare il fatto alla locale Stazione.

I Carabinieri hanno cercato di capire le dinamiche dell’accaduto ed hanno delineato un quadro indiziario nei confronti di un 68enne di Ramacca che, di fatto, avrebbe avvelenato gli animali.

Gli accertamenti effettuati, supportati dalle testimonianze di cittadini che avrebbero visto l’uomo nell’atto di lanciare alcuni gatti oltre la recinzione di un cortile condominiale, nonché verso il soggetto accusato di alimentare le colonia felina, hanno portato a concentrare l’attenzione sul 68enne.

I militari, quindi, unitamente al personale della Polizia municipale e del distretto di Palagonia dell’Asp di Catania, hanno disseppellito e sequestrato quattro gatti che sono state sottoposti ad accertamenti necroscopici presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Catania.

L’esame ha accertato che i felini erano stati avvelenati, quindi l’Autorità giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto una perquisizione presso l’abitazione del 68enne, dove sono stati scovati alcuni contenitori riempiti con veleno per lumache ed esche avvelenate per topi, che sono stati sottoposti a sequestro, in quanto ritenuti, presumibilmente, adoperati per uccidere i gatti del quartiere.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 68enne è stato deferito per il reato di” maltrattamento di animali” ed “uccisione di animali”, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nella foto: il veleno sequestrato dai Carabinieri di Ramacca (Catania)

Redazione