“Facciamo la Valle: riapriamo il Museo della Civiltà Contadina”. Con questo slogan, il Presidio partecipativo della Valle del fiume Simeto (undici comuni che ricadono in questa associazione) ha deciso di fare un’apertura straordinaria del museo nei locali dell’ex Macello di Paternò in via Fonte Maimonide, dove il sodalizio ha sede. Il “momento di confronto e di festa di comunità per immaginare insieme il futuro”, si svolgerà Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, dalle 17:30 in poi. Una “due giorni” dedicata al Museo della Civiltà Contadina, con visita guidata.

All’interno del processo di rivitalizzazione del complesso dell’Ex Macello, portato avanti dalla vasta rete di associazioni e cittadini del Presidio Partecipativo insieme con il Comune di Paternò, particolare rilievo assume l’auspicata riattivazione del Museo della Civiltà Contadina, sezione etno-antropologica del museo civico “Gaetano Savasta”, che con la sua collezione rappresenta una preziosa testimonianza dell’identità storica e culturale del nostro territorio.

L’evento, organizzato con il patrocinio e il supporto del Comune di Paternò, la collaborazione delle associazioni SiciliAntica Paternò, Archeoclub Sezione di Paternò e dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Paternò, si pone l’obiettivo “di riaccendere una luce sul Museo – come recita la nota -, riaprendolo alla comunità, raccontandone la storia e interrogandosi sul suo futuro, per una sua piena riattivazione all’interno del percorso di valorizzazione e sviluppo dell’Ecomuseo del Simeto, del quale è stato individuato come sede e Centro di Interpretazione”.

La “due giorni” si aprirà con un momento di confronto pubblico, proseguirà con la visita guidata al Museo e sarà arricchita da spettacoli, performance teatrali e musica dal vivo con Eleonora Bordonaro, Giorgio Maltese, Pietro e Giacomo Scalzo e Sara Cuscunà. Sono previste anche attività di animazione per i più piccoli.

“La riattivazione del Museo della Civiltà contadina – afferma David Mascali, presidente del Presidio – rappresenta per noi un importantissimo passo da compiere nella rivitalizzazione di questo luogo, quale nuovo polo culturale per Paternò e la Valle e per la restituzione del nostro patrimonio culturale alla comunità, che ha mostrato in questi anni un crescente desiderio di poterlo fruire. Questo museo potrebbe oggi, grazie alla sinergia in rete tra cittadini e istituzioni, svolgere una funzione didattica, civica e culturale importantissima per far rivivere, anche in chiave innovativa, il patrimonio e l’identità culturale del nostro territorio, coinvolgendo la comunità, a partire dai giovani e dalle scuole”.

Di seguito il programma:

SABATO 19 SETTEMBRE

● 17:30 – Conferenza di apertura

❖ Saluti istituzionali;

❖ La storia del Museo dalla sua nascita ai giorni nostri, attraverso le voci dei protagonisti e dei testimoni diretti;

❖ Tavola rotonda sul futuro del Museo: strategie, progetti, strumenti, azioni condivise tra cittadini e istituzioni.

● 19:30 – Apertura del museo e visita guidata a cura di SiciliAntica Paternò ed Archeoclub Sez. di Paternò;

● 20:30 – Musica dal vivo: Eleonora Bordonaro canta e racconta Rosa Balistreri

DOMENICA 20 SETTEMBRE

● 17:30 – Apertura del museo e visita guidata a cura di SiciliAntica Paternò ed Archeoclub Sez. di Paternò. Parallelamente attività di animazione con giochi tradizionali per i più piccoli;

● 19.00 – Musica dal vivo: “Suoni Agricoli: Voci e musiche della tradizione rurale siciliana”, con Giorgio Maltese, Pietro e Giacomo Scalzo, Sara Cuscunà.

Redazione