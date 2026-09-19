Ricordate quel calciatore che segnava direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo e che giocava col Catanzaro? Il suo nome è Massimo Palanca, un metro e settanta di altezza (o giù di lì), scarpa numero 37, qualcuno (forse Massimo Mauro, suo compagno in giallorosso e poi ala destra della Juve e del Napoli di Maradona) ha detto che si tratta di uno dei più grandi mancini degli ultimi decenni. Nel capoluogo calabrese lo chiamavano “O Rey”, come Pelè.

E in effetti chi lo ha visto giocare, fra gli anni Settanta e Ottanta, può solo confermare. Quella memorabile tripletta alla Roma (fra i tanti gol realizzati fra serie A e serie B), quando il tabellone dell’Olimpico si illuminò d’immenso e per tre volte ripetè “Palanca, Palanca, Palanca”, è fra le testimonianze più attendibili di questa tesi: Palanca è stato uno dei piedi sinistri più preziosi del calcio italiano. E se non fosse per certe variabili che nel calcio contano (la fortuna e il club di appartenenza), quella presenza in Nazionale non sarebbe stata l’unica.

Sornione, copriva caracollante, la parte sinistra dell’area avversaria (non a caso il numero 11 stampato sulla maglia), spesso si estraniava dalla partita, era il suo modo di rendersi imprevedibile, di fare abbassare il livello di guardia agli avversari, poi improvvisamente colpiva. In tutti i modi. Su calcio d’angolo, su punizione, su rigore, su azione. E sugli spalti si sentivano frasi del tipo: “E’ ‘nu spettacolo vidirlu iocari”.

Per vederlo giocare partivano da tutta la Calabria (e anche da fuori). Allora si giocava solo la domenica alle 15: la gente proveniva dai paesi più sperduti della Sila. Arrivo in mattinata allo stadio, il posto in gradinata, all’ora di pranzo si apparecchiava sui gradoni. Dalle sporte usciva di tutto: capocollo, salame, formaggio, ‘a pitticedda (un pane tipico a forma di ciambella che solitamente si mangiava con la trippa al sugo, il morsello) e l’immancabile vino nero. Una via di mezzo fra il rito più amato dagli italiani e la festa di paese.

Quel gol realizzato in mezza rovesciata alla Lazio fu premiato dalla Domenica Sportiva come uno dei più belli dell’epoca. Quell’altro contro il Como al “Militare”, una delle più grandi raffinatezze viste nello stadio che diversi anni dopo sarebbe stato dedicato al mitico presidente dell’epoca, Nicola Ceravolo: passaggio da centrocampo (forse di Improta, altro grande talento del calcio di allora), Palanca si accentra, finge la staffilata, induce il portiere avversario all’uscita, ma ecco che da quel piedino incredibile, tutt’a un tratto parte un pallonetto che si infila beffardamente in rete. Dalla tribuna, dalle curve e dai distinti si leva una sola voce: “Massimè Massimé pari na molla, pari na molla”, “Serie A, serie A”, “Dirindindì dirindindà ‘u Catanzaru in serie A…”.

Palanca è stato per Catanzaro quello che Riva è stato per il Cagliari, Rivera per il Milan e Mazzola per l’Inter: un mito.

Ecco perché ieri, venerdì 18 settembre 2026, con il protagonista ancora in vita (fatto raro in un Paese in cui le persone importanti si celebrano dopo la morte), è stata svelata una statua davanti al piazzale dello stadio dedicata al “calciatore che più di ogni altro ha legato il proprio nome alla storia dell’US Catanzaro e al sentimento sportivo di un’intera città”.

Bellissima la motivazione: “Un omaggio a un campione diventato simbolo, capace di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio italiano e, soprattutto, nel cuore dei tifosi giallorossi”.

A scriverlo a nome di tutto il gruppo, il presidente dell’Associazione “Catanzaro nel Pallone – Amici per Sempre”, Enzo Minicelli: “La statua celebrativa rappresenta un riconoscimento di particolare prestigio, riservato a pochissimi calciatori nel mondo e, nella maggior parte dei casi, a autentiche stelle di rango internazionale. Un tributo a chi, con le sue giocate, i suoi gol e il suo modo di interpretare il calcio, ha contribuito a rendere il nome del Catanzaro riconoscibile ben oltre i confini della Calabria”.

Per questo il sodalizio “vuole esprimere tutta la propria gioia per questo grande riconoscimento tributato dalla Città di Catanzaro, giallorossa e non, per i grandi valori sportivi ma soprattutto umani di questo grandissimo personaggio”.

Luciano Mirone