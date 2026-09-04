Presentare l’ultimo libro nel paese della persona che lo ha maggiormente ispirato: Palazzolo Acreide, un centro della Sicilia appollaiato sui Monti Iblei in provincia di Siracusa, con le sue viuzze, le sue chiese, il suo teatro greco che domina su tutto. E Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, drammaturgo e pittore, nato qui nel 1923, che, fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta ha descritto magistralmente quest’Isola in due libri: “Processo alla Sicilia” e “I Siciliani”, suscitando in me delle emozioni fortissime e indelebili.

Due volumi fra i più preziosi della mia libreria, di cui negli ultimi quarant’anni ho letto diverse pagine (quanta poesia in quel capitolo, “Paese mio”, dedicato proprio a Palazzolo) a mio padre, a mia madre, a molti studenti, a mio figlio. A tutti ho detto: “Se volete conoscere l’anima vera della Sicilia e dei Siciliani, dovete leggere queste pagine”. Che vanno lette anche se si vuol comprendere il mestiere di giornalista, le connessioni fra mafia e politica, la gioia e il dramma di questa Terra.

Ebbene: Giovedì 10 Settembre 2026, alle 18, presenterò la mia ultima opera, Gente di Sicilia (Algra editore), nel paese del mio grande Maestro di giornalismo, di letteratura e di vita (anche se non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, poiché nella redazione de “I Siciliani” sono arrivato dopo il suo assassinio mafioso commesso a Catania il 5 gennaio 1984).

Che quest’opera (da oggi, 4 settembre 2026, in libreria) sia ispirata a Fava lo dice innanzitutto un suo dipinto inserito in copertina: un’immagine enigmatica e per questo profonda. In primo piano due volti di Siciliani, un uomo vestito di nero con un cappello in mano e una donna con uno scialle (anch’esso nero) sulla testa. Sullo sfondo una chiesa, davanti alla chiesa delle donne vestite di rosso: secondo la mia interpretazione potrebbero essere delle préfiche, delle donne pagate per piangere il morto, come succedeva in Sicilia fino a qualche decennio fa, secondo un rito importato millenni fa dall’antica Grecia.

Potrebbe essere l’immagine triste di un funerale qualsiasi, ma potrebbe anche essere l’immagine buffa della sua rappresentazione allegorica. A farmelo pensare il rosso degli indumenti di quelle donne, che nei funerali che un tempo si celebravano in Sicilia, secondo le fonti storiche, indossavano rigorosamente il nero. Insomma Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello, oppure la rappresentazione tragicomica di un funerale di Stato in cui, per dirla con Fava, i mandanti di un omicidio eccellente spesso sono nelle prime file assieme alle autorità. Un’immagine che ci dice comunque che ci troviamo in una terra antica e unica, dove il bene e il male, il genio e l’accidia, la luce e la tenebra coesistono da sempre.

E poi le coincidenze. Nei giorni del montaggio della copertina contatto Claudio Fava: “Possiamo pubblicare quest’opera di tuo padre?”. Risposta: “Lui ne sarebbe felice!”.

Pochi giorni fa la copertina esce sui Social. Uno dei primi a farsi vivo è Michele Gambino, uno dei suoi più valorosi collaboratori. Un bellissimo complimento e poi: “Andrò ad acquistarlo al più presto”.

Quindi Riccardo Orioles, altro straordinario artefice di quella magnifica esperienza (cui è dedicato un capitolo): “Voglio leggerlo subito”.

Qualche ora dopo uno studente di liceo: “Verresti a presentarlo nella mia scuola?”.

Infine gli organizzatori del “Meraki”: “Da tempo abbiamo stilato il programma, ma questo libro vogliamo presentarlo a Palazzolo, ti inseriamo nell’anteprima del 10 settembre”. A presto.

Luciano Mirone