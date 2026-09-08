Sostegno a Sigfrido Ranucci, a Report e ai suoi giornalisti, per un’informazione libera e indipendente. E’ quanto si propongono di fare numerose associazioni di Catania (in calce l’elenco) che per Sabato 12 Settembre 2026, hanno organizzato un corteo che, dalle 19, si snoderà da piazza Stesicoro a piazza Università.

“E’ da diversi anni – si legge nella nota -, da quando è alla conduzione di Report, che Sigfrido Ranucci viene attaccato periodicamente dalla nostra classe politica: adesso, le destre, hanno raggiunto l’obiettivo: farlo fuori dalla conduzione del programma d’inchiesta”.

“Ma non è solo questa la vicenda – seguita la nota -. La stampa, quella libera, quella che non piace ai padroni viene sempre attaccata, delegittimata”.

“Secondo l’ultima classifica Rsf (Reporter senza frontiere), il punteggio medio complessivo di tutti i 180 paesi e territori censiti non è mai stato così basso, e meno dell’1% della popolazione mondiale vive oggi in un paese in cui la libertà di stampa è considerata buona”.

“L’Italia – spiega il comunicato – è passata dal 49° posto del 2025 al 56° posto di quest’anno risultando ultima tra i grandi Paesi dell’Europa Occidentale”.

“Proprio per questo – scrivono le associazioni – abbiamo deciso di non stare in silenzio e di scendere in piazza: non possiamo permetterci di perdere quel minimo di informazione d’inchiesta libera e indipendente che abbiamo in Italia, al fianco di Ranucci, della redazione di Report e di tutti quei giornalisti che ancora riescono ancora ad essere il ‘cane da guardia del potere”.

“Lo faremo a Catania – conclude il documento – Sabato 12 settembre a partire dalle ore 19:00 con un corteo che partirà da Piazza Stesicoro per arrivare in Piazza Università. Lì saranno previsti interventi con un momento di riflessione e dibattito pubblico. Non lasciamo soli Sigfrido Ranucci, gli inviati di Report e tutti quei giornalisti liberi. Oggi non possiamo permettercelo”.

Realtà aderenti:

•Fondazione Spazio Legalità

•Associazione Antimafia e Legalità

•Centro Azione Donna

•F.I.S.I. Federazioni Italiana Sindacati Intercategoriali (Nazionale)

•WordNews.it

•Dioghenes APS, Associazione Antimafie e Antiusura

•Associazione “Schierarsi” piazza di Cagliari e Genova

•Movimento Agende Rosse

•Movimento Siciliano D’azione

•Associazione Catania Più Attiva

•Associazione Memoria e Futuro

•Associazione UDI Catania

•Associazione Catania Risorge

•Controcorrente

•Azione Civile

•Fnism Catania

•ANTIMAFIADuemila

Nella foto: il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci

Redazione