Dal 12 settembre al 24 ottobre 2026, il Centro Culturale Risvegli di Belpasso (Catania), in via Vittorio Emanuele 365, ospita la mostra collettiva d’arte “Invito al collezionismo 2026”, con il patrocinio spirituale dell’espressione “L’arte cibo per l’anima”.

“L’esposizione – si legge nella nota del Centro artistico Risvegli – offre un viaggio dinamico tra pittura, forma e colore, mettendo in dialogo artisti in galleria e illustri ospiti per promuovere la passione per l’arte e il collezionismo sul territorio”.

Questi gli artisti in galleria: Pippo Consolo, Andrea Consolo, Maria Benfatto, Graziella Bonaccorsi, Romeo Di Grande, Salvatore Laudani, Eddie Guglielmino, Giusi Lo Castro, Rosa Mirabella, Mariarosa Marcantonio, Giusi Piana, Silvano Raiti, Francesca Raffone, Pippo Ragonesi, Salvatrice Scuderi, Connie Sciacca.

Questi gli ospiti d’eccezione: Remo Brindisi, Orazio Coco, Corrado Iozia, Filippo Nasello, Salvatore Tropea, Cesare D’Angelo, Angelo Cottone, Sebastiano Milluzzo, Marziano Nava.

Interventi musicali di Lino Amico e Tano Corallo.

Orari: Lunedì e Venerdì dalle 17:30 alle 21:00 (altri giorni su appuntamento al 346 3600154).

Redazione