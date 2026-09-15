La Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima, in Portogallo, farà un viaggio di oltre tremila chilometri per raggiungere Valguarnera Caropepe, provincia di Enna – unica tappa in Sicilia -, in occasione dei festeggiamenti per l’ultima apparizione della Madonna ai tre pastorelli avvenuta 13 ottobre 1917.

La statua starà a Valguarnera presso la parrocchia San Francesco di Paola per una settimana, da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2026. “L’idea – dice il parroco, don Salvatore Cumia – è nata alla fine dello scorso ottobre. Ho contattato la responsabile nazionale dell’organizzazione Mondiale della Madonna di Fatima, la quale mi ha messo in contatto con don Vittorio De Paoli, della Diocesi di Milano, referente del Santuario di Fatima per l’Italia. Sarà lui a portare la Madonna a Valguarnera e a tenerci delle catechesi mariane”.

“Allo stesso tempo – prosegue don Salvatore – scrissi una mail al santuario a Fatima, che mi diede il permesso di ospitare la Madonna. Il nostro vescovo ha accettato la richiesta che è stata subito spedita a Fatima. Saranno giornate piene di preghiera e di devozione”.

La statua della Madonna di Fatima – spiega padre Cumia – ha guarito Padre Pio, nel momento in cui era pellegrina a San Giovanni Rotondo, quando il padre rischiò di morire nel 1959 a causa di una pleurite e di un tumore al polmone”.

“La stessa statua – conclude il parroco – sarà riportata a Fatima in Portogallo da me personalmente e da 45 parrocchiani dal 27 al 31 ottobre”.

Redazione