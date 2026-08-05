“Meloni, Salvini e Schifani le provano tutte pur di fermare la nostra battaglia e hanno scomodato pure il Consiglio dei Ministri che ha impugnato la nostra norma che prevede l’incompatibilità dei manager della sanità che ricoprono incarichi politici”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, a proposito dell’impugnativa, da parte del Consiglio dei Ministri, della cosiddetta norma “anti Croce”.

“La destra – dice Di Paola – le prova tutte pur di non fare uscire la politica dalla sanità, si attacca pure a un cavillo tecnico facendo impugnare la norma dal Consiglio dei Ministri ma noi non molliamo, in Sicilia la politica non deve avere più a che fare con la sanità”.

“Ricorderete lo scandalo dell’Asp di Trapani e dei referti in ritardo – spiega Di Paola -ebbene, per recidere le commistioni tra sanità e politica come M5S Sicilia, avevamo proposto e fatto approvare in Ars una legge che andasse oltre alla previsione nazionale e impedisse a chi ricopre ruoli di vertice nelle aziende sanitarie provinciali o ospedaliere, come direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, di essere contemporaneamente sindaco, componente della giunta o consigliere comunale anche dei comuni al di sotto dei 15mila abitanti, impedendo così, di fatto, nuovi casi Croce, figura che per mesi ha rivestito il ruolo di Manager dell’Asp di Trapani e contemporaneamente assessore del comune di Giardini Naxos. Ieri il Consiglio dei Ministri ha impugnato la nostra norma che però, ricordo, rimane vigente ed efficace fino alla sentenza della Corte Costituzionale”.

“Noi vigileremo – sottolinea ancora Di Paola – affinché Schifani non sopprima la norma alla prima occasione, anzi, la difenda, e auspichiamo che il governo regionale si opponga all’impugnativa, facendo valere la competenza esclusiva della Sicilia, riconosciuta dallo Statuto e dalla Carta costituzionale, in materia di enti locali. I cittadini sappiamo che il Movimento 5 Stelle proseguirà nella battaglia per estromettere la politica dalla sanità e la norma che ieri è stata impugnata dal CdM è fondamentale per questo obiettivo”.

Nella foto: il Pronto soccorso di Agrigento

Redazione