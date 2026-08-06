I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 12 persone. Per sei sono stati disposti i domiciliari, per sei il divieto temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli indagati si contesta, a vario titolo, il reato di associazione a delinquere finalizzata alla gestione della fase esecutiva di una serie di appalti pubblici aggiudicati da vari enti, come il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), l’ufficio regionale del Genio Civile di Trapani, il Comune di Brolo, la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gli appalti venivano gestiti attraverso una vera e propria organizzazione aziendale “ombra” alla quale le imprese, formalmente affidatarie dei lavori, subappaltavano, illecitamente, la realizzazione delle opere e il reclutamento di manodopera e di mezzi: il tutto avveniva con la supervisione di una persona condannata in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, ritenuta vicina al clan dei barcellonesi.

Anche attraverso il noleggio di attrezzature e false fatturazioni, l’organizzazione riusciva a drenare consistenti risorse pubbliche. Contestati anche l’intestazione fittizia di imprese, “sub appalto illecito” e “frode nelle pubbliche forniture” e il riciclaggio (Ansa).

“E’ l’ennesimo caso di infiltrazioni negli appalti pubblici. E’ questo oggi l’obiettivo principale della criminalità organizzata: drenare le risorse pubbliche, insinuarsi negli appalti soprattutto attraverso, anche, i subappalti. Un sistema che è diventato violabile e molto più semplice da aggredire dopo la riforma del codice degli appalti voluto dal ministro Salvini”.

Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo che i carabinieri di Messina – nelle indagini coordinate dalla Dda della Città dello Stretto – hanno sgominato una vera e propria “organizzazione aziendale ombra” che gestiva appalti pubblici milionari tra Sicilia e Calabria tra cui quelli aggiudicati da vari enti come il Consorzio autostrade siciliane (Cas), l’Ufficio regionale del Genio civile Sezione di Trapani, il Comune di Brolo, la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Redazione