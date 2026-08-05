Rischio chiusura del Presidio territoriale di emergenza (Pte) di Randazzo (Catania) anche nelle giornate del 14 e 15 agosto. È l’allarme lanciato dalla Cgil e dalla FP CGIL di Catania, che hanno chiesto un “intervento urgente” al direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga, sollecitando risposte immediate sulle misure che l’azienda intende adottare per garantire la continuità del servizio. Il 14 e 15 agosto, infatti, Randazzo ospiterà la tradizionale festa religiosa che richiama ogni anno fino a 30 mila visitatori.

Secondo le informazioni raccolte dai sindacati, inoltre, “la carenza di personale medico potrebbe impedire l’apertura quotidiana del presidio, con il rischio di chiusure a giorni alterni”.

Una prospettiva che la Cgil e la FP CGIL definiscono “estremamente preoccupante” per un territorio periferico e distante dai principali ospedali; i sindacati sottolineano inoltre che “la carenza di personale non può tradursi nella sospensione di un servizio essenziale” e chiede all’Asp di “adottare con urgenza tutte le soluzioni organizzative necessarie per assicurare la piena operatività del presidio, scongiurando interruzioni del servizio e garantendo un’assistenza sanitaria adeguata alla popolazione”.

Nella foto: uno scorcio di Randazzo (Catania)

Redazione